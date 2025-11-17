Slušaj vest

U autobuskoj nesreći blizu muslimanskog svetog grada Medinepoginulo je 45 ljudi, uglavnom indijskih hodočasnika, saopštila je danas indijska policija. To je jedna od najsmrtonosnijih saobraćajnih nesreća u Saudijskoj Arabiji u poslednjih nekoliko godina.

- Tragična autobuska nesreća u kojoj su učestvovali indijski hodočasnici u Saudijskoj Arabiji je užasna. Prema prvim izveštajima, 46 osoba je bilo u autobusu i, nažalost, samo jedna je preživela - policijski komesar Hajdarabada, centralnog indijskog grada iz kojeg se veruje da potiču mnoge žrtve.

Autobuska nesreća kod Medine. Poginulo 45 putnika hodočasnika, preživeo samo jedan.

Saudijske vlasti još nisu objavile broj žrtava, niti su komentarisale nesreću.

Ranije danas, indijski premijer Narendra Modi izrazio je saučešće porodicama žrtava, navodeći da indijska ambasada sarađuje sa saudijskim vlastima na terenu.

- Duboko sam ožalošćen nesrećom u Medini u kojoj su učestvovali indijski državljani. Moje misli su sa porodicama koje su izgubile voljene. Molim se za brz oporavak svih povređenih. Naša ambasada u Rijadu i naš konzulat u Džedi pružaju svu moguću pomoć - napisao je Modi na društvenoj mreži Iks.

Ujedinjene nacije su 2023. saopštile da su saobraćajne nesreće među vodećim uzrocima povreda i smrti u Saudijskoj Arabiji.

Već se dogodilo nekoliko smrtonosnih nesreća u kojima su učestvovali hodočasnici na putu do svetih mesta u Saudijskoj Arabiji, uključujući i najveće islamske svete gradove Meku i Medinu.

Dešavaju se posebno tokom hadža, glavnog godišnjeg muslimanskog hodočašća u Meku, ili tokom manjih hodočašća koje se održavaju tokom godine.

U martu 2023. godine, autobus koji je prevozio hodočasnike u Meku zapalio se nakon sudara na mostu.

Tada je poginulo 20, a isto toliko povređeno.

U oktobru 2019. godine, 35 osoba je poginulo, a četiri su povređene kada se autobus sudario sa drugim teškim vozilom blizu Medine.

Prijem muslimana hodočasnika ključna je komponenta razvoja turizma Saudijske Arabije.

Saudijska Arabija i Indija održavaju bliske odnose decenijama.

Prema podacima indijskog Ministarstva spoljnih poslova, brzo rastuća ekonomija Indije u velikoj meri se oslanja na uvoz nafte, a Saudijska Arabija je njen treći najveći dobavljač.