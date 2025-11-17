DECA SE HEMIKALIJOM POTROVALA U ŠKOLI: Prebačeni u bolnicu, u ceo slučaj se umešala i policija
Troje učenika završilo je u bolnici nakon što su se otrovali u srednjoj školi u engleskom Oksfordširu.
Učenici srednje škole hitno su prebačeni u bolnicu nakon što su bili otrovani razblaženim bakar-sulfatom u školi "Lord Vilijams", u ulici Oksford roud, u mestu Tejm prošle nedelje.
Posle incidenta su pušteni kući, iako je situacija bila dovoljno ozbiljna da uključi i englesku policiju.
Direktor Nil Dimblebi rekao je danas:
"Troje učenika je zadržano u bolnici preko noći nakon što su uneli razblaženi bakar-sulfat koji je uzet iz laboratorije. Policija je obaveštena i pružala nam je podršku tokom ovog incidenta. Drago nam je da možemo da potvrdimo da su učenici sada bezbedno kod kuće".
Veruje se da je jedno dete, zajedno sa nekoliko drugova iz razreda, namerno dodalo bakar-sulfat u svoje boce s vodom nakon časa iz nauke, jer taj spoj boji vodu svetloplavo.
(Kurir.rs/Mirror/P.V.)