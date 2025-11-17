Slušaj vest

Troje učenika završilo je u bolnici nakon što su se otrovali u srednjoj školi u engleskom Oksfordširu.

Učenici srednje škole hitno su prebačeni u bolnicu nakon što su bili otrovani razblaženim bakar-sulfatom u školi "Lord Vilijams", u ulici Oksford roud, u mestu Tejm prošle nedelje.

Posle incidenta su pušteni kući, iako je situacija bila dovoljno ozbiljna da uključi i englesku policiju.

Foto: Shutterstock

Direktor Nil Dimblebi rekao je danas:

"Troje učenika je zadržano u bolnici preko noći nakon što su uneli razblaženi bakar-sulfat koji je uzet iz laboratorije. Policija je obaveštena i pružala nam je podršku tokom ovog incidenta. Drago nam je da možemo da potvrdimo da su učenici sada bezbedno kod kuće".