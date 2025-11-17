Slušaj vest

Vulkan na glavnom zapadnom japanskom ostrvu Kjušu eruptirao je više puta u nedelju, izbacujući oblak dima i pepela visine do 4,4 kilometra u vazduh i uzrokujući desetine otkazivanja letova.

Vulkan, koji se zove Sakuradžima i nalazi se na južnom vrhu Kjušua blizu grada Kagošima, eruptirao je oko 1 sat ujutru (16:00 GMT u subotu), saopštila je Japanska meteorološka agencija (JMA). Bile su još dve erupcije oko 2:30 i 8:50 ujutru.

Ovo je prva erupcija koja je dostigla četiri kilometra ili više za skoro 13 meseci, objavila je novinska agencija Kjodo.

Lokalni mediji su takođe izvestili da je 30 letova do i od aerodroma Kagošima otkazano zbog pepela.

JMA je saopštila da se vulkanski pepeo pomerio na severoistok nakon poslednje erupcije i da očekuje da će pepeo pasti u Kagošimi, kao i u obližnjoj prefekturi Mijazaki u nedelju.

Sakuradžima je jedan od najaktivnijih vulkana u Japanu, a erupcije različitog intenziteta se dešavaju redovno. U 2019. godini izbacivao je pepeo na visinu do 5,5 km.

(Kurir.rs/Rojters/Klix/Prenela: M. V.)

