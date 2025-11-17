HAOS U SLOVENIJI ZBOG NEVREMENA: Uništen MOST, odroni i poplave izazvali KATASTROFU, mnoge kuće ostale bez struje, kiša ne prestaje! (FOTO)
Obilne padavine pogodile su deo Slovenije, a nastale su poprilično ozbiljne posledice. Objekti su poplavljeni te je bilo više odrona. Najteže je pogođeno područje Goriških brda, dok probleme imaju i opštine Kanal ob Soči kao i Tolminsko, piše N1 Slovenija.
Prema rečima Sama Kosmača, komandanta regionalnog štaba civilne zaštite za Severnu Primorsku, tokom noći su bujične i padavinske vode prodrle u brojne objekte u opštinama Brda i Kanal ob Soči.
Vatrogasci i civilna zaštita intervenisali su 15-ak puta. Zabeleženo je i više manjih odrona.
Prema podacima saobraćajno-informativnog centra, neki putevi su zatvoreni, dok se na delu saobraćaj odvija naizmenično. U Goriškim brdima, odroni su zatrpali više puteva.
Uz to, jedan je most uništen. U Višnjeviku je, zbog oštećenja stuba dalekovoda, bez struje oko 200 korisnika, a u Šlovrencu njih još 80.
Meteorolog ARSO-a Brane Gregorčič kaže kako su najjači pljuskovi zabeleženi tokom noći. Iako i dalje pada kiša, ističe da je najgori deo prošao.
(Kurir.rs/N1 Slovenija/Večernji.hr/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)