U periodu 2026-2027, budžetu Ukrajine biće potrebno 135,7 milijardi evra strane pomoći, od čega je 83,4 milijarde za vojne potrebe.

Ovo se navodi u tekstu današnjeg predloga Evropske komisije u vezi sa finansiranjem Ukrajine u naredne dve godine, koji je potpisala predsednica Ursula fon der Lajen, javlja dopisnik kijevske Evropske pravde.

U naredne dve godine, Ukrajina računa na najmanje 135,7 milijardi evra zapadne pomoći za pokrivanje svojih budžetskih i odbrambenih potreba.

"Prema preliminarnim prognozama MMF, koje pretpostavljaju završetak rata do kraja 2026. godine i uzimaju u obzir prognoze ukrajinskih vlasti za vojnu podršku, ukupna procena preostalih potreba za period 2026–2027. iznosi 135,7 milijardi evra", navodi se u dokumentu.

Evropska komisija je dala tabelu koja pokazuje da će Ukrajina 2026. godine imati 20,1 milijardu evra makrofinansijskih potreba i 51,6 milijardi evra vojnih potreba koje moraju biti zadovoljene uz pomoć iz inostranstva.

Ukupno će Ukrajincima 2026. godine biti potrebno najmanje 71,7 milijardi evra pomoći sa Zapada.

U 2027. godini, ovaj iznos bi trebalo da bude 64 milijarde evra (32,2 milijarde za makrofinansijske potrebe i 31,8 milijardi za vojne potrebe).

"Ovo odražava trenutni intenzitet rata, smanjenje vojne pomoći u vidu materijalnih resursa, potrebu za podrškom ključnim državnim funkcijama i kontinuirano jačanje kritičnih odbrambenih i industrijskih kapaciteta", objašnjavaju autori dokumenta.

(Kurir.rs/EvropskaPravda/P.V.)

