BIVŠI PREMIJER RUSIJE DODAT NA LISTU TERORISTA! Moskva ga stavila na listu organizacija za koje postoje informacije o umešanosti u terorističke aktivnosti
Federalna služba za finansijski nadzor Rusije, Rosfinmonitoring, uvrstila je bivšeg premijera Rusije Mihaila Kasjanova i ekonomistu Sergeja Gurijeva, koji su ranije proglašeni stranim agentima, na listu organizacija i pojedinaca za koje postoje informacije o umešanosti u ekstremističke ili terorističke aktivnosti.
Spisak je ažuriran u danas, navodi Interfaks.
Zakon nalaže da su banke dužne da zamrznu sredstva osoba koje se nađu na ovoj listi i da obustave sve njihove finansijske operacije.
Kasjanov i Gurijev žive van teritorije Rusije.
U oktobru su postali osumnjičeni u predmetu koji Federalna služba bezbednosti (FSB) vodi zbog navodnog pokušaja preuzimanja vlasti i organizovanja terorističke zajednice.
Ovaj slučaj je povezan sa njihovim učešćem u "Antiratnom komitetu Rusije", organizaciji koja je u Rusiji proglašena nepoželjnom, a koju FSB optužuje da joj je cilj "nasilno preuzimanje vlasti i promena ustavnog poretka Ruske Federacije".
Kasjanov je bio premijer Rusije od 2000. do 2004. godine.
(Kurir.rs/Interfaks/P.V.)