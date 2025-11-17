Slušaj vest

Federalna služba za finansijski nadzor Rusije, Rosfinmonitoring, uvrstila je bivšeg premijera Rusije Mihaila Kasjanova i ekonomistu Sergeja Gurijeva, koji su ranije proglašeni stranim agentima, na listu organizacija i pojedinaca za koje postoje informacije o umešanosti u ekstremističke ili terorističke aktivnosti.

Spisak je ažuriran u danas, navodi Interfaks.

Zakon nalaže da su banke dužne da zamrznu sredstva osoba koje se nađu na ovoj listi i da obustave sve njihove finansijske operacije.

Kasjanov i Gurijev žive van teritorije Rusije.

Mikail Kasjanov
Foto: Kin Cheung/AP

U oktobru su postali osumnjičeni u predmetu koji Federalna služba bezbednosti (FSB) vodi zbog navodnog pokušaja preuzimanja vlasti i organizovanja terorističke zajednice.

Ovaj slučaj je povezan sa njihovim učešćem u "Antiratnom komitetu Rusije", organizaciji koja je u Rusiji proglašena nepoželjnom, a koju FSB optužuje da joj je cilj "nasilno preuzimanje vlasti i promena ustavnog poretka Ruske Federacije".

Kasjanov je bio premijer Rusije od 2000. do 2004. godine.

(Kurir.rs/Interfaks/P.V.)

