Asad al-Šibani je brzo postao glavni izaslanik novih sirijskih vlasti, evoluirajući od slabo poznatog operativca do šefa diplomatije koji priprema teren za predsednika Ahmeda al-Šaru u nastojanju da se država oporavi od višegodišnjeg građanskog rata.

Kao ministar spoljnih poslova i jedan od najbližih saradnika predsednika Šare, Šibani je postao jedno od najvidljivijih lica političkog poretka u post-Asadovoj eri.

Njegov Instagram nalog, otvoren tek u martu i već sa više od 900.000 pratilaca, prikazuje trenutke iza kulisa sa Al-Šarom i dokumentuje pokušaje Sirijeda se vrati na međunarodnu scenu, piše izraelski list Ynet.

Turneja po svetu i simbolična obnova odnosa

Šibani (38) je pratio Šaru na brojnim diplomatskim putovanjima otkako je Bašar al-Asad pao u decembru 2024. godine. Prošle nedelje posetio je London, gde je razgovarao sa visokim britanskim zvaničnicima, a zatim je fotografisan kako podiže novu sirijsku zastavu iznad ambasade u Londonu, prvi put nakon 14 godina.

Na platformi Iks, gde ima preko 380.000 pratilaca, napisao je da se Sirija "vraća svetu sa svojim slobodnim identitetom" nakon godina izolacije pod Asadovim "režimom hemijskog oružja".

Kritike Izraela i regionalna politika

Tokom razgovora u londonskom Čatam hausu, Šibani je kritikovao Izrael, optužujući ga za "negativnu ulogu u Siriji" i za pokušaje da oslabi novu vladu. Utvrdio je da su nemiri u regionu Suvejda, gde žive većinski Druzi, eskalirali zbog izraelskog mešanja, iako je dodao da Damask želi diplomatski odgovor.

Rekao je da Sirija razmatra "svaki mogući sporazum" kroz prizmu nacionalne obnovе i tvrdio da više međunarodnih aktera podržava diplomatski stav Damaska prema onome što je opisao kao izraelske prekršaje.

Diplomatska ofanziva u Francuskoj, Kini i SAD

Iz Londona, Šibani se vratio u Damask zbog sastanka sa savetnikom francuskog predsednika, a zatim otputovao u Kinu u prvu zvaničnu posetu.

Na njegovom Instagramu se nalaze selfiji sa Al-Šarom i popularni video-snimci predsednika kako igra košarku, uključujući i utakmicu sa komandantom američke Centralne komande, generalom Bredom Kuperom.

Pratio je predsednika i tokom njegove nedavne posete SAD. Nakon puta objavio je selfi iz aviona, nazvavši nedelju nizom postignuća koja "postavljaju temelje za obnovu Sirije".

Tokom te posete, američki predsednik Donald Tramp poklonio je Al-Šari dve bočice svog parfema Victory 45-47 i naprskao malo i na Šibanijev vrat.

Drastična transformacija iz prošlosti

Šibanijev uspon predstavlja nagli zaokret u odnosu na njegovu prošlost. Izveštaji regionalnih medija navode da je rođen 1987. u sirijskoj pokrajini Hasaka i da se kasnije preselio sa porodicom u Damask, gde je studirao engleski jezik i književnost.

Master i doktorat iz političkih nauka i međunarodnih odnosa završio je na Univerzitetu Sabah al-Din Zaim u Turskoj, doktorat 2024. godine.

Pre ulaska u politiku, Šibani je godinama delovao unutar džihadističkih organizacija pod više pseudonima, uključujući Abu Ajša, Abu Amar al-Šami, Hosan al-Šafei i Zejd al-Atar. Njegov pravi identitet postao je poznat javnosti tek posle pada Asada.

Uloga u Al-Kaidi i sirijskoj pobunjeničkoj strukturi

Pod imenom Abu Ajša bio je visoko rangirani član Džabhat al-Nusre, nekadašnje sirijske filijale Al-Kaide kojom je komandovao Al-Šara. Bavio se medijskim i bezbednosnim operacijama. Kasnije je postao portparol Džabhat Fatih al-Šama nakon rebrendiranja grupe radi distanciranja od Al-Kaide.

Kada je 2017. formiran Hajat Tahrir al-Šam spajanjem nekoliko anti-Asadovih frakcija, Šibani je tada pod imenom Zejd al-Atar postao šef političkog odeljenja nove organizacije, pod rukovodstvom Al-Šare (tada poznatog kao Abu Mohamed al Džolani).

Izveštaji kažu da je rukovodio spoljnim odnosima, pitanjima stranih boraca i odnosima sa agencijama Ujedinjenih nacija. U okviru opozicione "Vlade spasa", formirane na teritorijama pod kontrolom HTS-a, nadgledao je politička pitanja.

Uspon u državnoj strukturi nakon pada Asada

Posle pada Bašara al-Asada 8. decembra 2024. godine, prelazna sirijska vlada imenovala je Šibanija za ministra spoljnih poslova već krajem tog meseca.