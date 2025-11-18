Šest osoba je poginulo, a 19 povređeno kada su blato i kamenje sa klizišta usled obilnih kiša zatrpali autobus u Vijetnamu
TRAGEDIJA
KLIZIŠTE ZATRPALO AUTOBUS, POGINULO ŠESTORO, A 19 POVREĐENO: Horor u Vijetnamu (FOTO)
Šest osoba je nastradalo, a 19 povredjeno u Vijetnamu, kad su blato i kamenje sa klizišta, zatrpali autobus na planinskom prevoju Kan Le.
Klizište je izazvano obilnim kišama koje se očekuju i u narednim danima.
Krivudav deo prevoja dug 33 kilometra usečen u strme planinske padine je živopisan i popularan među turistima, ali je sklon klizištima tokom kišne sezone.
Klizište je zdrobilo prednji deo autobusa, zarobivši mnoge putnike. Spasioci su se satima borili da stignu do tog mesta, jer je jaka kiša izazvala klizišta sa obe strane prevoja, onemogućavajući pristup. Spasilački timovi su uspeli da stignu do autobusa tek posle ponoći, javili su državni mediji.
U autobusu je bilo 32 putnika iz grada Ho Ši Min.
(Kurir.rs/Beta/Foto:Ilustracija)
