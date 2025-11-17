Slušaj vest

Naoružani ljudi su ubili nastavnicu i oteli najmanje 25 učenica u napadu na srednju školu za devojčice na severozapadu Nigerije, saopštila je policija.

Banda je u ponedeljak oko 4:00 po lokalnom vremenu (3:00 po GMT), saopštila je policija.

Napadači su „sukobili policiju na dužnosti u duelu vatrom“ pre nego što su prešli ogradu i oteli učenice iz njihovog hostela, navodi se u saopštenju.

Član osoblja pokušao da zaštiti devojčice, pa ubijen

Jedan član osoblja je ubijen dok je pokušavao da zaštiti učenice. Drugi je zadobio prostrelne rane i sada je na lečenju. Očevici su opisali veliku grupu napadača, poznatih lokalno kao banditi, koji su stigli pucajući sporadično kako bi izazvali paniku.

Stanovnici su rekli za BBC da su naoružani ljudi potom odveli nekoliko devojčica u obližnje žbunje.

Policija je saopštila da je rasporedila „dodatne policijske taktičke jedinice, zajedno sa vojnim osobljem i grupama osvetnika“ u to područje.

U toku je koordinirana operacija potrage i spasavanja u okolnim šumama i na sumnjivim putevima za bekstvo.

Tokom protekle decenije, škole na severu Nigerije postale su česte mete naoružanih grupa, koje često vrše otmice kako bi tražili otkup ili iskoristile dogovore sa vladom.

Pored pokušaja da se obračuna sa otmičarima, Nigerija je takođe zabranila plaćanje otkupa u pokušaju da ga učini manje profitabilnim.

2024. oteto više od 200 učenika iz škole u Kurigi

Ovo je prva velika otmica u školi od marta 2024. godine, kada je više od 200 učenika oteto iz škole u ​​Kurigi, u državi Kaduna.