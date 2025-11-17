Slušaj vest

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen predložila je tri modela finansijske podrške Ukrajini za naredne godine, uključujući opciju kredita podržanog zamrznutom ruskom imovinom.

To se navodi u pismu koje je fon der Lajen uputila vladama zemalja članica EU, javlja Ukrinform pozivajući se na Rojters .

Koje su tri glavne opcije?

„Identifikovali smo tri glavne opcije, odnosno podršku koju će finansirati države članice putem grantova, zajam sa ograničenim regresom koji se finansira zaduživanjem Unije na finansijskim tržištima ili zajam sa ograničenim regresom povezan sa gotovinskim stanjem imobilisane imovine“, navodi se u pismu.

Fon der Lajen je napomenula da se tri opcije međusobno ne isključuju i da bi se mogle kombinovati ili primenjivati u nizu.

„S obzirom na hitnost situacije, različitu složenost opcija i potrebu da se isplate počnu do drugog kvartala 2026. godine, svaka odabrana opcija mogla bi biti osmišljena kao prelazna i vremenski ograničena“, rekla je ona u radu.

Kao primer, u pismu se navodi da bi bespovratna podrška koju finansiraju zemlje članice i mogućnost zaduživanja EU na finansijskim tržištima mogle poslužiti kao privremena rešenja do usvajanja sledećeg dugoročnog budžeta EU, koji stupa na snagu 2028. godine, a takođe bi mogle pružiti osnovu za naknadne instrumente kreditiranja.

Fon der Lajen je obavestila evropske prestonice o potrebi za brzom odlukom.

„Sada će biti ključno brzo postići jasnu obavezu o tome kako osigurati da se neophodno finansiranje za Ukrajinu dogovori na sledećem sastanku Evropskog saveta u decembru“, izjavila je predsednica Komisije.

Kako je objavljeno, 13. novembra, fon der Lajen je komentarisala tri opcije za pokrivanje finansijskog jaza Ukrajine za 2026–2027. godinu, naglašavajući perspektive pristupa reparacionog kredita.

Lideri moraju da donesu odluku za mesec dana

Fon der Lajen u pismu navodi da će Ukrajini 2026. i 2027. godine biti potrebno 83,4 milijarde evra za potrebe ukrajinske vojske i 52,3 milijarde za stabilizaciju ekonomije i pokrivanje budžetskog deficita, što je ukupno 135,7 milijardi evra. Lideri zemalja članica trebalo bi da donesu odluku o pomoći Ukrajini na svom sledećem samitu 18. i 19. decembra.

Na poslednjem samitu 23. oktobra zatražili su od Evropske komisije da što pre predstavi opcije finansijske podrške Ukrajini za naredne dve godine, dok je pitanje korišćenja zamrznute ruske imovine ostalo otvoreno zbog protivljenja Belgije, gde se nalazi većina zamrznutih ruskih sredstava.

Belgija zabrinuta

Belgija želi čvrste garancije da će druge države članice podeliti rizik sa njom u slučaju arbitražne presude da novac mora biti vraćen Rusiji. „Evropski savet se obavezuje da će se pozabaviti hitnim finansijskim potrebama Ukrajine za 2026. i 2027. godinu, uključujući i njene vojne i odbrambene napore“, navodi se u tekstu, koji je na poslednjem samitu podržalo 26 zemalja članica EU, sve osim Mađarske.