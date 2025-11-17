ZA PALESTINSKOG PREDSEDNIKA SAMICA, A ZA ZVANIČNIKE ATENTAT: Izraelski ministar poručio šta treba da se uradi ako UN odobre priznanje Palestine
Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir je izjavio da „palestinski predsednik Mahmud Abas treba da bude smešten u samicu i da visoki palestinski zvaničnici treba da budu meta atentata ako UN odobre priznanje palestinske države“ uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN) na kojoj će se glasati o sveobuhvatnom planu za prekid vatre u Gazi.
Najnoviji nacrt ove rezolucije pominje moguću buduću palestinsku državu.
Predlog predviđa višefazni proces kojim bi Gaza bila predata Međunarodnim stabilizacionim snagama i administraciji koju bi vodio Mirovni komitet, na čelu sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.
Govoreći na otvaranju sastanka svoje frakcije Ocma Jehudit, Ben Gvir je rekao da „palestinska država 'izmišljenog naroda' koji sebe naziva 'Palestincima' nikada ne sme biti osnovana, jer je težnja onih koji žele da osnuju takvu državu da je izgrade na ruševinama Države Izrael“.
„Ako ubrzaju priznavanje palestinske terorističke države, moraju se izdati naređenja za ciljano ubijanje visokih zvaničnika Palestinske uprave, koji su teroristi u svakom pogledu, kao i naređenje za hapšenje Abu Mazena“, rekao je on, dodajući da je za palestinskog predsednika Abasa „spremna samica u zatvoru Kecziot“.
(Kurir.rs/Klix/Prenela: M. V.)