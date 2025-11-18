Slušaj vest

Vlasti u Iranu prskaju oblake hemikalijama kako bi izazvale kišu u pokušaju da se bore protiv najgore suše u zemlji u poslednjih nekoliko decenija.

Proces, poznat kao „zasejavanje oblaka“, sproveden je u subotu u basenu jezera Urmija. Jezero je najveće u Iranu, ali je uglavnom presušilo, ostavljajući za sobom ogromnu slanu ravnicu. Dalje operacije biće sprovedene u istočnom i zapadnom Azerbejdžanu.

Količina padavina je rekordno niska, a rezervoari su skoro prazni. Prošle nedelje, iranski predsednik Masud Pezeškijan upozorio je da ako uskoro ne padne dovoljno kiše, snabdevanje vodom Teherana moglo bi biti prekinuto, a ljudi evakuisani iz prestonice.

1/3 Vidi galeriju Teheran, glavni grad Irana Foto: Shutterstock

Šta podrazumeva "zasejavanje oblaka"?

Zasejavanje oblaka podrazumeva ubrizgavanje hemijskih soli, uključujući srebro ili kalijum jodid, u oblake putem aviona ili generatora sa zemlje. Vodena para se zatim lakše kondenzuje i pretvara u kišu.

Tehnika postoji decenijama, a UAE je koriste poslednjih godina kako bi pomogli u rešavanju nestašice vode.

Iranska meteorološka organizacija saopštila je da su ovogodišnje padavine bile oko 89 procenata ispod dugoročnog proseka, izvestila je novinska agencija IRNA.

„Trenutno doživljavamo najsušniji jesenji period koji je zemlja imala u poslednjih 50 godina“, saopštila je agencija.

Zvaničnici su takođe najavili planove za kažnjavanje domaćinstava i preduzeća koja koriste prekomerne količine vode.

Problem i u Azerbejdžanu

Šef iranskog Nacionalnog centra za upravljanje klimatskim i sušnim krizama, Ahmad Vazifeh, rekao je da su brane u Teheranu, Zapadnom Azerbejdžanu, Istočnom Azerbejdžanu i Markaziju u „zabrinjavajućem stanju“ sa nivoima vode u jednocifrenim vrednostima.

U petak su se stotine ljudi okupile u džamiji u Teheranu da se mole za kišu. Iranski meteorolozi su u subotu izvestili o kiši na zapadu i severozapadu zemlje, a video snimak je prvi put ove godine pokazao sneg na skijalištu severno od Teherana.

Tokom ovog procesa, određene hemikalije se prskaju u oblake da bi se izazvala kiša, poput natrijum hlorida ili suvog leda.