Ono što je trebalo da izgleda kao odmor iz snova, završilo se velikom tragedijom. Majka i dvoje male dece iz Nemačke su preminuli u Istanbulu, a otac je do danas bio na odeljenju intenzivne nege. Nemački mediji su objavili da je i on preminuo. Policija traga u svim smerovima.

Mediji su prvo pisali da se porodica otrovala pokvarenim punjenim dagnjama, popularnom street foodu turske metropole. U međuvremenu, drugi mediji pišu i o nedozvoljenim insekticidima upotrebljenim u hotelu u kojem je četvoročlana porodica iz Hamburgaodsela.

U prilog toj teoriji govori i činjenica da je i nekoliko drugih gostiju istog hotela u međuvremenu završilo na lečenju, piše Dojče vele. Nemački mediji prenose izjavu jednog lokalnog lekara, koji navodi da je u hotelu sprovedena dezinfekcija protiv stenica.

Vlasti su u međuvremenu evakuisale pogođeni hotel u četvrti Fatih i zapečatile zgradu. Gosti su premešteni. Prema zvaničnim podacima od petka, u Istanbulu nije utvrđen neuobičajen porast slučajeva trovanja hranom.

Uhapšeno osmoro osumnjičenih



Prema medijskim izveštajima, u međuvremenu je uhapšeno jedanaest osumnjičenih, već u petak četiri prodavača ulične hrane, u subotu još tri osumnjičena, među njima i jedan odgovoran u hotelu, jedan pekar iz okoline hotela i u ponedeljak još dvoje zaposlenih u hotelu.

U ponedeljak bi trebali da budu izvedeni pred istražnog sudiju. Bilo je nejasno stoje li hapšenja međusobno u vezi. Vlasti se u početku nisu izjašnjavale.

Otac, majka, šestogodišnji sin i trogodišnja ćerka, porodica turskog porekla iz Hamburga, otputovali su pre nedelju dana u Istanbul. U sredu je porodica zbog mučnine i povraćanja primljena u bolnicu pod sumnjom na trovanje hranom pa je nakratko otpuštena.

Nakon što se stanje pogoršalo, cela porodica je tokom noći ponovo prevezena u bolnicu. Ubrzo nakon toga oboje dece je umrlo, a potom je u petak preminula i majka. Otac je bio na odeljenju intenzivne nege pa je i on danas preminuo.

Neispunjen san



Otac preminule žene rekao je da se nada dobrim vestima o svom zetu. Porodica je svake godine dolazila u Turskuna odmor. Ovog leta su uredili i renovirali potkrovlje u porodičnom stanu u svom rodnom mestu Boldavin.

- Planirali su da se presele ovamo. Ovo je bio njihov san - rekao je otac preminule žene.

Istanbul je godišnje sa više od 19 miliona turista jedna od najposećenijih metropola na svetu.