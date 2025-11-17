CELA PORODICA IZ NEMAČKE UMRLA NA ODMORU U ISTANBULU! Možda TROVANJE HRANOM ipak nije prouzrokovalo njihovu SMRT? Pojavila se nova teorija (FOTO)
Ono što je trebalo da izgleda kao odmor iz snova, završilo se velikom tragedijom. Majka i dvoje male dece iz Nemačke su preminuli u Istanbulu, a otac je do danas bio na odeljenju intenzivne nege. Nemački mediji su objavili da je i on preminuo. Policija traga u svim smerovima.
Mediji su prvo pisali da se porodica otrovala pokvarenim punjenim dagnjama, popularnom street foodu turske metropole. U međuvremenu, drugi mediji pišu i o nedozvoljenim insekticidima upotrebljenim u hotelu u kojem je četvoročlana porodica iz Hamburgaodsela.
U prilog toj teoriji govori i činjenica da je i nekoliko drugih gostiju istog hotela u međuvremenu završilo na lečenju, piše Dojče vele. Nemački mediji prenose izjavu jednog lokalnog lekara, koji navodi da je u hotelu sprovedena dezinfekcija protiv stenica.
Vlasti su u međuvremenu evakuisale pogođeni hotel u četvrti Fatih i zapečatile zgradu. Gosti su premešteni. Prema zvaničnim podacima od petka, u Istanbulu nije utvrđen neuobičajen porast slučajeva trovanja hranom.
Uhapšeno osmoro osumnjičenih
Prema medijskim izveštajima, u međuvremenu je uhapšeno jedanaest osumnjičenih, već u petak četiri prodavača ulične hrane, u subotu još tri osumnjičena, među njima i jedan odgovoran u hotelu, jedan pekar iz okoline hotela i u ponedeljak još dvoje zaposlenih u hotelu.
U ponedeljak bi trebali da budu izvedeni pred istražnog sudiju. Bilo je nejasno stoje li hapšenja međusobno u vezi. Vlasti se u početku nisu izjašnjavale.
Otac, majka, šestogodišnji sin i trogodišnja ćerka, porodica turskog porekla iz Hamburga, otputovali su pre nedelju dana u Istanbul. U sredu je porodica zbog mučnine i povraćanja primljena u bolnicu pod sumnjom na trovanje hranom pa je nakratko otpuštena.
Nakon što se stanje pogoršalo, cela porodica je tokom noći ponovo prevezena u bolnicu. Ubrzo nakon toga oboje dece je umrlo, a potom je u petak preminula i majka. Otac je bio na odeljenju intenzivne nege pa je i on danas preminuo.
Neispunjen san
Otac preminule žene rekao je da se nada dobrim vestima o svom zetu. Porodica je svake godine dolazila u Turskuna odmor. Ovog leta su uredili i renovirali potkrovlje u porodičnom stanu u svom rodnom mestu Boldavin.
- Planirali su da se presele ovamo. Ovo je bio njihov san - rekao je otac preminule žene.
Istanbul je godišnje sa više od 19 miliona turista jedna od najposećenijih metropola na svetu.
Turistička kancelarija govori o tome kako se grad u potpunosti oporavio nakon terorističkih napada i političkih nemira poslednjih godina. Prema pisanju nemačkih medija, i higijenski standardi u restoranima su poslednjih godina pojačani.