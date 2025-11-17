Slušaj vest

Ukrajinske kopnene snage objavile su fotografije razaranja u Kostjantinivki, u Donjeckoj oblasti, koje pokazuju obim razaranja koje rusko napredovanje na istoku nanosi ukrajinskim gradovima.

Fotografije su objavljene danas, uz napomenu da je ovaj deo bojišta iz meseca u mesec pod sve intenzivnijim napadima.

Od juna 2025. godine, Kostjantinivka se suočava sa nadolazećom humanitarnom katastrofom, jer ruski udari uništavaju ključnu infrastrukturu, ostavljajući stanovnike bez struje, gasa i stabilnog snabdevanja vodom.

Hiljade civila i dalje u gradu

U izveštaju koji prati objavljene fotografije, a koji je podeljen na Fejsbuku, navodi se da je oko 4.800 civila ostalo u gradu i da lokalne vlasti kažu da je evakuacija i dalje moguća.

- Međutim, brojni zapaljeni automobili na obodu grada i na svim glavnim putevima pokazuju koliko su operacije evakuacije sada opasne i teške - saopštile su Kopnene snage Ukrajine.

- A civili koji su ostali u gradu su još opasniji. Neprijatelj stalno baca vođene avio-bombe na stambena područja, sa ogromnim teretom, pretvarajući ih u pakao na zemlji - navodi se u opisu.

Grad pod opsadom sa tri strane

Kostjanjivka je mesecima bila pod stalnim napadima dronova, što je prouzrokovalo ogromnu štetu tokom proleća i leta, objavio je "Kijev independent", čiji su reporteri proveli 24 sata u gradu u avgustu.

Prema podacima grupe za monitoring "DeepState", grad su u novembru bile okružene ruskim snagama sa tri strane, a borbe su se približavale samom gradskom području.