Vlasti Rusije iznele su danas tvrdnju da su zauzele još tri sela na istočnoj liniji fronta u Ukrajini, gde ruska vojska nastavlja svoje napredovanje protiv brojčano nadjačanih ukrajinskih snaga.

Dok ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskinastavlja turneju po evropskim zemljama-saveznicama, Moskva tvrdi da je zauzela novu teritoriju na istočnom frontu.

Rusko Ministarstvo odbrane je danas preko Telegrama saopštilo da su ruske snage preuzele kontrolu nad selima Platonovka u Donjeckoj oblasti, Dvoričanske u Harkovskoj oblasti i Gaj u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Prethodnog dana, Moskva je tvrdila da je zauzela i dva sela u Zaporoškoj oblasti na jugu. AFP nije mogao da potvrdi ove tvrdnje.