MOSKVA TVRDI: Osvojena još tri sela na istočnoj liniji fronta u Ukrajini, ruska vojska nastavlja napredovanje!
Vlasti Rusije iznele su danas tvrdnju da su zauzele još tri sela na istočnoj liniji fronta u Ukrajini, gde ruska vojska nastavlja svoje napredovanje protiv brojčano nadjačanih ukrajinskih snaga.
Dok ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskinastavlja turneju po evropskim zemljama-saveznicama, Moskva tvrdi da je zauzela novu teritoriju na istočnom frontu.
Rusko Ministarstvo odbrane je danas preko Telegrama saopštilo da su ruske snage preuzele kontrolu nad selima Platonovka u Donjeckoj oblasti, Dvoričanske u Harkovskoj oblasti i Gaj u Dnjepropetrovskoj oblasti.
Prethodnog dana, Moskva je tvrdila da je zauzela i dva sela u Zaporoškoj oblasti na jugu. AFP nije mogao da potvrdi ove tvrdnje.
Krajem oktobra, ruska vojska je kontrolisala 19,2 odsto ukrajinske teritorije, uključujući više od 80% Donjecke oblasti i skoro celu Lugansku oblast, pokazuje analiza AFP-a, uz pomoć Instituta za proučavanje rata (ISW).
(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)