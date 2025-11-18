Slušaj vest

Grupa naoružanih ljudi napala je pred zoru jednu srednju školu na severozapadu Nigerije, ubila najmanje jednog zaposlenog i otela 25 učenica, saopštile su tamošnje vlasti. Policija je saopštila da su učenice iz internata odvedene iz svojih spavaonica u četiri sata ujutru.

Napadači su bili naoružani sofisticiranim oružjem i razmenili su vatru sa stražarima pre nego što su oteli devojčice, rekao je protparol lokalne policije. Prema njegovim rečima, jedna osoba ubijena, a druga povređena.

Jedan lokalni žitelj je rekao da su mu ćerka i unuka otete i da možda ima dvoje ubijenih.

- Rečeno nam je da su napadači ušli u školu sa mnogo motocikala. Prvo su otišli ​​pravo do kuće jednog nastavnika i ubili ga pre nego što su ubili stražara - rekao je taj stanovnik. Policija ne odgovara na upit o drugoj žrtvi. Ovo nije prva takva otmica na području Nigerije.

Niko za sada nije preuzeo odgovornost za otmicu devojčica iz internata u mestu Magi u državi Kebi. Nije poznata ni motivacija za ovaj čin. Nigerija se suočava sa višestrukim bezbednosnim izazovima.

Naročit izazov su amorfne grupe naoružanih bandita koji su specijalizovani za otmice radi otkupa - ponekad u iznosu od više hiljada dolara i koji su odgovorni su za nekoliko otmica poznatih ličnosti na severu Nigerije.

Otmice, napadi na sela i glavne puteve postali su uobičajeni zbog ograničenog prisustva bezbednosnih snaga.

Ti banditi nisu povezani sa militantnim grupama kao što su Boko Haram i otcepljena grupa Islamska država Zapadna Afrika, čiji su napadi na zajednice i vladine instalacije motivisani religijom.

Naoružane grupe napadaju školsku decu od 2014. godine, kada je Boko Haram oteo 276 učenika iz Čiboka u državi Borno.

Ta otmica označila je početak nove ere straha, a desetine otetih su i dalje u zatočeništvu.

Od otmica u Čiboku, najmanje 1.500 učenika je kidnapovano, jer naoružane grupe u otmicama sve više pronalaze unosan način da finansiraju druge zločine i da kontrolišu sela u regionu bogatom mineralima koji je, pak, slabo policijski kontrolisan.

Broj otmica je u poslednje vreme ipak smanjen.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)

