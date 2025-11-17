Slušaj vest

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je kako je pre par dana sprečila atentat na visokog ruskog zvaničnika, odnosno eksploziju koja je trebala da bude izvedena na grobu njegovih najmilijih na moskovskom groblju pomoću videokamere skrivene u vazi s cvećem.

Ruski mediji sada su objavili da je meta napada bio glavni Putinov savetnik za bezbednost Rusije i bivši ministar odbrane Sergej Šojgu.

- Federalna služba bezbednosti sprečila je teroristički čin koji su planirale specijalne službe Ukrajine protiv jednog od najviših zvaničnika ruske države kada je posetio grobno mesto bliskih rođaka na Trojekurovskom groblju - izvestio je FSB, ne navodeći ime zvaničnika.

Uhapšene su ukupno tri osobe, supružnici iz Rusije i migrant iz Srednje Azije.

Prema FSB-u, ukrajinske bezbednosne službe regrutovale su ilegalnog migranta iz Centralne Azije, dva prethodno osuđena ruska državljanina zavisnika o drogama pritvorena u Moskvi i Šamsu Jalolidina Kurbanoviča, rođenog 1979. s prebivalištem u Kijevu, koji je u Rusiji tražen zbog ubistva i ilegalne trgovine oružjem.

FSB je naveo da komunikacijski uređaji zaplenjeni od osumnjičenih sadrže prepisku s oficirom ukrajinskih specijalnih službi putem Vocapa i Signala.

FSB je takođe izvestio o otkriću nadzorne kamere u vazi sa cvećem, opremljene daljinskim upravljačem, koja je trebala da bude iskorišćena u napadu.

- Prema podacima FSB-a, ukrajinski režim, delujući pod vođstvom zapadnih specijalnih službi, priprema slične zločine u drugim ruskim regijama - napomenuo je FSB.