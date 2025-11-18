Slušaj vest

Napad na palestinsku imovinu se dogodio na Zapadnoj obali nekoliko sati nakon što su izraelske snage bezbednosti evakuisale nelegalno naselje Cur Misgavi u Guš Ecionu, gde su tokom operacije uhapšene četiri osobe, a dva pripadnika granične policije ranjena.

Ekstremistički nastrojeni doseljenici na Zapadnoj obali zapalili su vozila i dve kuće u palestinskom selu Al-Džaba u ponedeljak. Navodi se da su dva Palestinca ranjena. Izraelske snage bezbednosti stigle su na lice mesta, ali niko nije uhapšen. Vojska je kasnije saopštila da je potraga za osumnjičenima u toku.

Svedočanstva iz sela Al-Džaba

Dijab Mašaleh, predsednik lokalnog saveta Al-Džabe, rekao je da su grupe doseljenika ušle u selo, napale nekoliko kuća i zapalile automobile stanovnika. Napad je usledio nakon što je Izraelranije tokom dana uklonio oko 20 objekata u uporištu Cur Misgavi, u blizini naselja Mecad.

Četiri osobe su uhapšene tokom evakuacije, a dva granična policajca povređena. Bezbednosni zvaničnici naveli su da je ovo uporište služilo kao baza za ekstremiste koji su učestvovali u nacionalističkim napadima na Palestince.

Posle evakuacije, doseljenici su snimljeni kako vandalizuju imovinu u područjima Južnog Hebrona i Vadi Saira.

Talаs nasilja ekstremističkih doseljenika

Zapadna obala beleži nagli porast napada jevrejskih ekstremista poslednjih nedelja. U četvrtak su doseljenici zapalili džamiju u selu Deir Istija kod Nablusai ispisali grafite mržnje.

Prošlog utorka oko 100 izraelskih izgrednika ušlo je u selo Beit Lid, napalo Palestince, ranilo četvoro, vandalizovalo kuće i zapalilo vozila. Neki su napali i vojnike koji su stigli da ih privedu, te izbušili gume na džipu komandanta bataljona.

Oštra upozorenja vojske i državnog vrha

Komandant Centralne komande, general-major Avi Blut, upozorio je da "samo pukom srećom nema žrtava" i pozvao na odlučne mere. Načelnik Generalštaba IDF-a, general Ejal Zamir, osudio je napade kao "crvenu liniju" koja ugrožava misiju vojske. Predsednik Izraela Isak Hercog takođe je izneo oštru osudu.

Nova bezbednosna rešenja - elektronske nanogice

U nedostatku administrativnih pritvora za ekstremističke doseljenike, novi direktor Šin Beta, David Zini, naredio je razmatranje elektronskih nanogica kao sredstva nadzora.

Predlog je trenutno u političkom razmatranju, pošto je ministar odbrane Izrael Kac prošle godine ukinuo administrativni pritvor za izraelske građane i zatražio alternativna rešenja.

Nakon incidenta, Kac je izjavio da daje "punu podršku" generalu Blutu.

Reakcija ministra odbrane

- Nećemo tolerisati pokušaje male, nasilne, kriminalne grupe anarhističkih prestupnika da uzmu zakon u svoje ruke i ukaljaju reputaciju doseljenika. Nećemo dozvoliti da napadaju vojnike IDF-a, narušavaju red ili ometaju snage u zaštiti građana Izraela - rekao je Kac.

Najavio je da će u narednim nedeljama vladi biti predat predlog kojim će pukovnik Avičaj Tanami, imenovan ranije ove godine kao koordinator za ekstremističke doseljenike, dobiti "alate i budžet" za "opsežne i sistemske mere".

Izrazio je uverenje da će to dovesti do "značajne promene na terenu".

Netanjahu: "Najstrože osuđujem napade"

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu osudio je incident navodeći da takve akcije smatra "izuzetno ozbiljnim" i da će hitno pripremiti odgovor na nasilje.

- Posmatram ove nasilne nerede i pokušaje da se zakon uzme u svoje ruke od strane male ekstremističke grupe koja ne predstavlja doseljenike Judeje i Samarije sa najvećom ozbiljnošću - rekao je Netanijahu.

Pozvao je vlasti da primene "punu snagu zakona" i najavio da će lično sazvati relevantne ministre kako bi se odgovorilo na "ovu ozbiljnu pojavu".