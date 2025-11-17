napad je planiran za 12. novembar

Ruske službe objavile su snimak na kojem se navodno vidi trenutak hapšenja jednog od osumnjičenih za atentat na Sergeja Šojgua.

Prema navodima, bivši ruski ministar odbrane i aktuelni sekretar Saveta za bezbednost trebalo je da bude raznet bombom na groblju na godišnjicu majčine smrti.

Atentat je navodno planiran na Trojekurovskom groblju u Moskvi. Improvizovana eksplozivna naprava je trebalo da bude sakrivena u vazi sa cvećem na spomeniku na groblju.

FSB je priveo troje osumnjičenih - ruski par ovisnika od droge i migranta iz Tadžikistanakojeg Kijev traži zbog ubistva.

Prema navodima službi, napad je planiran za 12. novembar, na godišnjicu smrti majke Sergeja Šojgua, Aleksandre.

Istražitelji veruju da je Tadžikistanac sastavio improvizovanu eksplozivnu napravu, a par je istu doneo na groblje i postavio je u blizini Aleksandrinog groba 11. novembra.