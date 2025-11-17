Slušaj vest

Zemljotres magnitude 5 stepeni Rihtera zabeležen je večeras oko 22 časa po našem vremenu na području Egejskog mora, a osetio se širom Grčke.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je 116 kilometara severoistočno od Peristerija.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 12 kilometara ispod površine zemlje.

Građani širom Grčke svedoče da su osetili potres. Više od 100 njih ostavilo je komentare na sajtu Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, navodeći da je potres trajao gotovo deset sekundi i da se dobro osetio.

"Na četvrtom spratu smo dobro osetili", "Trajalo je nekoliko sekundi, dobro je zatresao", svedočili su građani koji žive u krugu od 100 kilometara od epicentra.

Oni koji žive dalje navode da jesu osetili potres, ali da nije bio preterano jak.

"Zaljuljalo je, ali nije bilo strašno", naveli su.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.