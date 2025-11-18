Slušaj vest

Kineski premijer, Li Ćijang, u ponedeljak je tokom razgovora sa ruskim premijerom, Mihailom Mišustinom, izjavio da je Kina spremna da produbi saradnju sa Rusijom u oblasti investicija, energetike, poljoprivrede i drugih oblasti, dodajući da se kinesko tržište raduje većem broju visokokvalitetnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Rusije.

“Kina je spremna da sarađuje sa Rusijom kako bi sledila strateške smernice šefova država, dodatno ojačala komunikaciju, kontinuirano produbljivala obostrano korisnu saradnju i stvarala veće koristi za narode”, rekao je Li, te je izrazio nadu da će Rusija pružiti veće

pogodnosti kineskim preduzećima za ulaganje i poslovanje.

Takođe je pozvao obe strane da nastave da šire međuljudske i kulturne razmene, jačaju saradnju u oblastima kao što su kultura, obrazovanje i filmovi, ali i da unesu više topline u odnose.

Foto: ​​​​​​​Kineska medijska grupa

Napominjući da je samit Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Tjenđinu, održan u septembru, postigao niz plodnih rezultata od prekretničkog značaja, Li je naveo da je Kina spremna da održi blisku koordinaciju i saradnju sa Rusijom kako bi podstakla sve strane ŠOS-a da održe Šangajski duh i materijalizuju plan razvoja koji su lideri izložili.

Pozvao je na unapređenje pragmatične saradnje kako bi se podstakao razvoj svih zemalja članica, kontinuirano unapređivala institucionalna izgradnja ŠOS-a, povećao njen uticaj u međunarodnim poslovima i solidarnost sa ogromnim brojem zemalja Globalnog Juga u promociji pravednog i uređenog multipolarnog sveta, kao i univerzalno korisne i inkluzivne ekonomske globalizacije.

Mišustin je kazao da je trenutno sveobuhvatno strateško partnerstvo Rusije i Kine, na neviđeno visokom nivou.

“Rusija je spremna da intenzivira dijalog i razmenu sa Kinom na svim nivoima, produbi saradnju u oblastima kao što su ekonomija i trgovina, energetika, poljoprivreda, kao i međuljudske i kulturne razmene, stvori nove tačke rasta za saradnju i kontinuirano

unapređuje dobrosusedsko prijateljstvo”, dodao je Mišustin.