TINEJDŽERKA (17) UBIJENA U RUSKOM RAKETNOM NAPADU NA ISTOKU UKRAJINE! Snimci vazdušnih udara na Berestin u Harkovskoj oblasti, ranjeno devet ljudi (VIDEO)
U ruskom raketnom napadu poginula je jedna tinejdžerka i povređeno devet ljudi u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine, saopštile su jutros lokalne vlasti.
"Neprijatelj je pokrenuo raketne napade na grad Berestin, 17-godišnja devojka, koja je bila teško povređena, preminula je u bolnici", napisao je regionalni guverner Oleh Sinjehubov na Telegramu.
On je dodao da je trenutno prijavljeno devet povređenih, od kojih je sedam hospitalizovano i precizirao da su službe hitne pomoći na licu mesta.
U susednoj Dnjepropetrovskoj oblasti, guverner Vladislav Gajvanenko prijavio je požare u Dnjepru povezane sa napadom dronom, ali nije naveo da li je bilo žrtava.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, Rusija gotovo svakodnevno napada dronovima i raketama.
U ponedeljak je u ruskim vazdušnim napadima u Harkovskoj oblasti poginulo najmanje pet ljudi i naneta značajna šteta stambenim naseljima, uključujući i jednom vrtiću, prema lokalnim vlastima.
Moskva nedeljama pojačava svoju kampanju bombardovanja ukrajinske energetske infrastrukture i železničke mreže, dok temperatura pada i stiže zima.
Kijev, sa svoje strane, redovno cilja skladišta nafte, rafinerije i druge objekte u Rusiji.
(Kurir.rs/Beta-AFP)