U ruskom raketnom napadu poginula je jedna tinejdžerka i povređeno devet ljudi u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine, saopštile su jutros lokalne vlasti.

"Neprijatelj je pokrenuo raketne napade na grad Berestin, 17-godišnja devojka, koja je bila teško povređena, preminula je u bolnici", napisao je regionalni guverner Oleh Sinjehubov na Telegramu.

On je dodao da je trenutno prijavljeno devet povređenih, od kojih je sedam hospitalizovano i precizirao da su službe hitne pomoći na licu mesta.

Ruski raketni napad na grad Berestin u Harkovskoj oblasti, poginula tinejdžerka (17) Foto: screenshot X

U susednoj Dnjepropetrovskoj oblasti, guverner Vladislav Gajvanenko prijavio je požare u Dnjepru povezane sa napadom dronom, ali nije naveo da li je bilo žrtava.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, Rusija gotovo svakodnevno napada dronovima i raketama.

U ponedeljak je u ruskim vazdušnim napadima u Harkovskoj oblasti poginulo najmanje pet ljudi i naneta značajna šteta stambenim naseljima, uključujući i jednom vrtiću, prema lokalnim vlastima.

Moskva nedeljama pojačava svoju kampanju bombardovanja ukrajinske energetske infrastrukture i železničke mreže, dok temperatura pada i stiže zima.

Kijev, sa svoje strane, redovno cilja skladišta nafte, rafinerije i druge objekte u Rusiji.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

