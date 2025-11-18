"KADA PUTUJETE, OBRATITE PAŽNJU NA SUMNJIVE OSOBE" Japanske vlasti pozvale svoje građane u Kini na oprez zbog rastućih tenzija između dve zemlje (FOTO)
Japanske vlasti pozvale su danas svoje građane u Kini na oprez zbog rastućih tenzija između dve zemlje, a posle izjave japanske premijerke Sanae Takaiči o Tajvanu, ostrvu na koje Peking tvrdi da polaže pravo.
"Kada putujete, obratite posebnu pažnju na svoju okolinu, posebno na moguće prisustvo sumnjivih osoba. Pokušajte da putujete u grupama kad god je to moguće", upozorava se u saopštenju objavljenom kasno sinoć na sajtu japanske ambasade u Pekingu.
"Izbegavajte mesta sa mnogo ljudi ili ona koja se mogu identifikovati kao mesta koja posećuju Japanci koliko god je to moguće", dodaje se u saopštenju.
Portparol japanske vlade Minoru Kihara izjavio je danas da su te preporuke izdate "na osnovu sveobuhvatne procene političke situacije, uključujući bezbednosnu situaciju u dotičnoj zemlji i regionu".
Kriza je nastala posle izjave nove japanske premijerke Sanae Takaiči 7. novembra.
Ona je rekla da bi oružani napadi na Tajvan mogli da opravdaju slanje japanskih snaga da brane ostrvo prema odredbama o "kolektivnoj samoodbrani" japanskog zakona usvojenog 2015. godine.
Ta izjava je protumačena kao znak da bi napad na Tajvan, ostrvo na čiji suverenitet Peking polaže pravo, mogao da opravda vojnu podršku Japana Tajvanu.
Tajvan se nalazi samo oko 100 kilometara od najbližeg japanskog ostrva.
Kineska ambasada u Tokiju je tu izjavu ocenila kao otvorenu provokaciju koja ozbiljno šteti bilateralne odnose.
Kina je pozvala svoje građane da izbegavaju putovanja u Japan u bliskoj budućnosti, što je dovelo do pada japanskih akcija povezanih sa turizmom i maloprodajom.
(Kurir.rs/Beta-AFP)