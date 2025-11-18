Slušaj vest

Vlasti Severne Koreje osudile su danas sporazum između Južne Koreje i SAD o proizvodnji podmornica na nuklearni pogon, nazivajući ga potezom koji bi mogao da izazove "nuklearni domino efekat".

Taj program je opasni pokušaj konfrontacije SAD, preneli su severnokorejski državni mediji u svom prvom komentaru otkako su Seul i Vašington u petak objavili memorandum sa detaljima o sporazumu.

Izgradnja takvih podmornica predstavljala bi značajan korak napred za pomorsku i odbrambenu industrijsku bazu Južne Koreje.

Partnerstvo Seula i Vašingtona predstavlja ozbiljan razvoj događaja koji destabilizuje vojnu bezbednost u Azijsko-pacifičkom regionu izvan Korejskog poluostrva, čineći globalnu nuklearnu kontrolu nemogućom, navodi se u saopštenju koje je prenela zvanična severnokorejska agencija KCNA.

Severnokorejski državni mediji dodali su da će južnokorejsko posedovanje takve podmornice verovatno izazvati nuklearni domino efekat u regionu i pokrenuti žestoku trku u naoružanju.

Seul je u ponedeljak predložio Pjongjangu razgovore kako bi se uspostavila jasna demarkacija vojne linije razgraničenja između dve zemlje, što je prvi takav predlog u sedam godina, posle nedavnih upada severnokorejskih vojnika.

Od stupanja na dužnost, južnokorejski predsednik Li Džae Mjung je predložio održavanje širih razgovora sa severnim susedom bez preduslova, što je radikalan zaokret od tvrde linije njegovog konzervativnog prethodnika Jun Suk Jeola.

Međutim, Severna Koreja još nije odgovorila na predloge Južne Koreje.

Dve Koreje su tehnički još uvek u ratu, jer je njihov sukob završen 1953. godine primirjem, a ne mirovnim sporazumom.

Tehnologija američkih nuklearnih podmornica smatra se jednom od najstrože čuvanih vojnih tajni.