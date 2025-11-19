Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin je svojevremeno u intervjuu za Pavla Zarubina izjavio da su njegovi roditelji uvek veoma toplo govorili o svom zavičaju, dodavši da je i sam navikao da ga doživljava na isti način.

Ruski lider je ispričao da je njegov otac rođen u Petrogradu (današnjem Sankt Peterburgu) pred Prvi svetski rat, a da se zatim cela porodica preselila na selo u Tverskoj oblasti. Tamo je, kako je naveo, rođena i odrasla i njegova majka.

- Zato su uvek s toplinom govorili o svom zavičaju - rekao je Putin.

Naglasio je da je i sam tako naučio da se odnosi prema rodnom kraju.

- Otac je smatrao da je njegova otadžbina ne samo Petrograd, nego i selo u Kalinjinskoj oblasti — sadašnjoj Tverskoj — gde je odrastao. I cela zemlja. Nisu često pričali o tome, ali kad bi govorili o Velikom otadžbinskom ratu, o obnovi, uvek su zavičaj, porodica i država bili nešto neraskidivo. Bili su veoma jednostavni ljudi, ali u njihovim rečima se uvek osećala ta celovitost. Tako sam i ja navikao da to doživljavam - podvukao je šef ruske države.

Putin je, sećajući se detinjstva, priznao da je od roditelja nasledio naviku da pre spavanja gasi sva svetla u stanu.