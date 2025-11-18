Slušaj vest

Porodica i prijatelji tuguju zbog misteriozne smrti Ane Kepner (18) sa Floride, koja je nađena mrtva na kruzeru Carnival Horizon. Njena smrt predmet je istrage FBI.

Ana, koja je planirala da se pridruži vojsci nakon diplomiranja, pronađena je mrtva na kruzeru koji se vratio u luku u Majamiju u subotu, 8. novembra.

Devojka je pronađena mrtva umotana u ćebe ispod kreveta. Ana je krenula na krstarenje kruzerom iz Majamija ka Karibima.

FBI istražuje misterioznu smrt devojke jer je umrla u međunarodnim vodama. Njeno telo je uklonjeno sa broda 8. novembra tokom šestodnevnog krstarenja kada je brod pristao u Majami, nakon što je promenio kurs.

Uzrok smrti je još uvek nepoznat, ali su istražitelji okruga Majami-Dejd potvrdili da je smrt nastupila 7. novembra.

Istraga FBI-ja o njenoj smrti je "veoma složena - potpada pod ono što se naziva zakonima o posebnoj pomorskoj jurisdikciji", rekla je bivša specijalna agentkinja Nikol Parker za Fox news digital.

U vreme njene smrti, kruzer se nalazio između Konzumela u Meksiku i Majamija.

Telo srednjoškolske navijačice pronađene mrtve na kruzeru bilo je umotano u ćebe i ugurano pod krevet, piše Daily Mail. Izvori sada tvrde za Daily Mail da se Ana požalila kako se oseća loše uveče 6. novembra dok je bila na večeri, pa je otišla u svoju kabinu.

Sledećeg jutra, kada su je njen otac Kristofer Kepner (41) i maćeha Šontel Hadson (36) pozvali na doručak, tinejdžerke nije bilo nigde.

Porodica je počela da pretražuje ogroman brod vredan 800 miliona dolara, no na kraju je upravo sobarica naišla na Anino telo kada je oko 11 sati 7. novembra ušla u kabinu kako bi je očistila.

Dva izvora koja su pod uslovom anonimnosti razgovarala za Daily Mail tvrde da je devojka pronađena umotana u ćebe, prekrivena prslucima za spasavanje i nagurana pod krevet.

Anin otac je rekao da su još uvek zbunjeni u vezi sa uzrokom njene smrti.

- FBI nije ništa podelio sa mnom. Mislio sam da će biti u kontaktu sa mnom, ali ja znam isto kao i svi - rekao je otac.

Dodao je da su svi koji su sišli sa broda ispitani.