Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će sutra otputovati u Tursku kako bi pokušao da "oživi" mirovne pregovore i nastavi razmenu zatvorenika sa Rusijom.

"Sutra ću održati sastanke u Turskoj. Pripremamo se da oživimo pregovore i razvili smo rešenja koja ćemo predložiti našim partnerima", objavio je Zelenski na društvenim mrežama.

Ukrajinski predsednik nije precizirao sa kojim zvaničnicima planira da se sastane.

Rusija još nije reagovala na najavu Zelenskog.

"Radimo i na obnavljanju razmene zatvorenika i vraćanju naših zatvorenika kući", dodao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

U Istanbulu je održano nekoliko rundi razgovora u pokušaju pronalaska rešenja za okončanje ruske invazije na Ukrajinu, pokrenute u februaru 2022. godine.

Međutim, razgovori do sada nisu uspeli da donesu značajniji napredak.

Razmena zatvorenika i repatrijacija posmrtnih ostataka bili su jedini konkretni rezultati tih razgovora.

Stavovi dve strane o uslovima za mir, uspostavljanje prekida vatre ili čak sastanak između njihovih lidera ostaju dijametralno suprotni.

Istanbul, pregovori Rusije i Ukrajine Foto: TOLGA BOZOGLU/EPA

Rustem Umerov, jedan od članova ukrajinske delegacije koja je prethodno posetila Tursku, u subotu je rekao da je nedavno otišao u Tursku da traži oslobađanje 1.200 Ukrajinaca pritvorenih u Rusiji.

Zelenski je od ponedeljka na turneji po evropskim zemljama gde traži veću podršku od svojih saveznika dok Rusija bombarduje ukrajinsku energetsku infrastrukturu pred zimu.

Pregovori u Istanbulu Foto: Murat Gok/Turkish Foreign Ministry HANDOUT/Turkish Foreign Ministry

Ukrajinski predsednik danas treba da se u Madridu sastane sa španskim premijerom Pedrom Sančezom i kraljem Felipeom Šestim, u ponedeljak je bio Francuskoj.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

Ne propustitePlanetaIZMEĐU AMERIKE I RUSIJE SVE NAPETIJE, ZAŠTO TRAMP NEMA REŠENJE ZA PUTINA? Analiza novinarke BBC koja ih je gledala u oči, objasnila ŠTA STVARNO ŽELI šef Kremlja
Vladimir Putin Donald Tramp Aljaska Sastanak (8).jpg
PlanetaZELENSKI I MAKRON POTPISALI "ISTORIJSKI SPORAZUM"! Ukrajini stižu moćni "RAFALI": Ometaju neprijateljske radare i raketne sisteme, poseduju TOPOVE! (FOTO/VIDEO)
Emanuel Makron Volodimir Zelenski
PlanetaRUSKE RAKETE PALE NA ZGRADE U CENTRU GRADA, IMA MRTVIH I RANJENIH! Stravični snimci vazdušnih udara na Balakliju na istoku Ukrajine (FOTO, VIDEO)
Balakliji
PlanetaBOMBA! ZLATNA WC ŠOLJA I HRPE PARA U KUĆI U KOJOJ JE ZELENSKI PRAVIO ŽURKU Sve o odbeglom prijatelju Timuru, uzeo 86 miliona € od mita, skriva se U OVOJ ZEMLJI?
TImur Mindich Volodimir Zelenski