Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će sutra otputovati u Tursku kako bi pokušao da "oživi" mirovne pregovore i nastavi razmenu zatvorenika sa Rusijom.

"Sutra ću održati sastanke u Turskoj. Pripremamo se da oživimo pregovore i razvili smo rešenja koja ćemo predložiti našim partnerima", objavio je Zelenski na društvenim mrežama.

Ukrajinski predsednik nije precizirao sa kojim zvaničnicima planira da se sastane.

Rusija još nije reagovala na najavu Zelenskog.

"Radimo i na obnavljanju razmene zatvorenika i vraćanju naših zatvorenika kući", dodao je Zelenski.

U Istanbulu je održano nekoliko rundi razgovora u pokušaju pronalaska rešenja za okončanje ruske invazije na Ukrajinu, pokrenute u februaru 2022. godine.

Međutim, razgovori do sada nisu uspeli da donesu značajniji napredak.

Razmena zatvorenika i repatrijacija posmrtnih ostataka bili su jedini konkretni rezultati tih razgovora.

Stavovi dve strane o uslovima za mir, uspostavljanje prekida vatre ili čak sastanak između njihovih lidera ostaju dijametralno suprotni.

Rustem Umerov, jedan od članova ukrajinske delegacije koja je prethodno posetila Tursku, u subotu je rekao da je nedavno otišao u Tursku da traži oslobađanje 1.200 Ukrajinaca pritvorenih u Rusiji.

Zelenski je od ponedeljka na turneji po evropskim zemljama gde traži veću podršku od svojih saveznika dok Rusija bombarduje ukrajinsku energetsku infrastrukturu pred zimu.

Ukrajinski predsednik danas treba da se u Madridu sastane sa španskim premijerom Pedrom Sančezom i kraljem Felipeom Šestim, u ponedeljak je bio Francuskoj.