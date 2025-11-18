ZELENSKI IDE U TURSKU DA "OŽIVI" MIROVNE PREGOVORE SA RUSIJOM: Ukrajinski predsednik radi i na obnavljanju razmene zatvorenika i njihovom vraćanju kući (FOTO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će sutra otputovati u Tursku kako bi pokušao da "oživi" mirovne pregovore i nastavi razmenu zatvorenika sa Rusijom.
"Sutra ću održati sastanke u Turskoj. Pripremamo se da oživimo pregovore i razvili smo rešenja koja ćemo predložiti našim partnerima", objavio je Zelenski na društvenim mrežama.
Ukrajinski predsednik nije precizirao sa kojim zvaničnicima planira da se sastane.
"Radimo i na obnavljanju razmene zatvorenika i vraćanju naših zatvorenika kući", dodao je Zelenski.
U Istanbulu je održano nekoliko rundi razgovora u pokušaju pronalaska rešenja za okončanje ruske invazije na Ukrajinu, pokrenute u februaru 2022. godine.
Međutim, razgovori do sada nisu uspeli da donesu značajniji napredak.
Razmena zatvorenika i repatrijacija posmrtnih ostataka bili su jedini konkretni rezultati tih razgovora.
Stavovi dve strane o uslovima za mir, uspostavljanje prekida vatre ili čak sastanak između njihovih lidera ostaju dijametralno suprotni.
Rustem Umerov, jedan od članova ukrajinske delegacije koja je prethodno posetila Tursku, u subotu je rekao da je nedavno otišao u Tursku da traži oslobađanje 1.200 Ukrajinaca pritvorenih u Rusiji.
Zelenski je od ponedeljka na turneji po evropskim zemljama gde traži veću podršku od svojih saveznika dok Rusija bombarduje ukrajinsku energetsku infrastrukturu pred zimu.
Ukrajinski predsednik danas treba da se u Madridu sastane sa španskim premijerom Pedrom Sančezom i kraljem Felipeom Šestim, u ponedeljak je bio Francuskoj.
