Veliki požar buknuo je u noći između ponedeljka i utorka u balkanskoj diskoteci u Beču.

Požar je izbio oko jedan sat posle ponoći u diskoteci Village sa balkanskom tematikom, koja je u to vreme bila zatvorena. Zbog intenziteta požara, nivo alarma je odmah podignut na nivo 2.

Vatrogasna služba Beča odmah je izašla na lice mesta sa ukupno 88 pripadnika i 23 vozila. Po dolasku, vatrogasci su zatekli plamen koji je besneo nekoliko metara u visinu sa krova zatvorenog noćnog kluba.

Zaštitili su susedni supermarket od širenja vatre, prenosi Heute. Sa besnom vatrenom stihijom borili su se sa dva vodena topa i šest creva za gašenje požara, uglavnom noseći aparate za disanje.

Morali su da otvore i krov diskoteke uz pomoć motornih testera, kako bi ugasili požar.

Uprkos intenzivnim naporima, uključujući upotrebu pene za gašenje požara u nekim oblastima, klub se delimično urušio.

Zahvaljujući brzoj reakciji i zaštitnim merama, svi susedni objekti su ostali neoštećeni. Vatrogasci su satima gasili vatru, a operacija je trajala do 9.17 časova.

Uzrok požara se istražuje.