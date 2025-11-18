Slušaj vest

Veliki požar buknuo je u noći između ponedeljka i utorka u balkanskoj diskoteci u Beču.

Požar je izbio oko jedan sat posle ponoći u diskoteci Village sa balkanskom tematikom, koja je u to vreme bila zatvorena. Zbog intenziteta požara, nivo alarma je odmah podignut na nivo 2.

Vatrogasna služba Beča odmah je izašla na lice mesta sa ukupno 88 pripadnika i 23 vozila. Po dolasku, vatrogasci su zatekli plamen koji je besneo nekoliko metara u visinu sa krova zatvorenog noćnog kluba.

Zaštitili su susedni supermarket od širenja vatre, prenosi Heute. Sa besnom vatrenom stihijom borili su se sa dva vodena topa i šest creva za gašenje požara, uglavnom noseći aparate za disanje.

Morali su da otvore i krov diskoteke uz pomoć motornih testera, kako bi ugasili požar.

Uprkos intenzivnim naporima, uključujući upotrebu pene za gašenje požara u nekim oblastima, klub se delimično urušio.

Zahvaljujući brzoj reakciji i zaštitnim merama, svi susedni objekti su ostali neoštećeni. Vatrogasci su satima gasili vatru, a operacija je trajala do 9.17 časova.

Uzrok požara se istražuje.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

Ne propustiteBosna i HercegovinaPOZNAT POLICIJSKI IZVEŠTAJ PROTIV ANISA KALAJDŽIĆA! Evo šta mu se sve stavlja na teret i koliko godina zatvora mu preti
Aldina Jahić Mostar
PlanetaMISTERIOZNA SMRT NA KRUZERU Anino (18) telo pronađeno umotano u ćebe, oglasio se očajni otac: "Ne znam da li nekoga traže..."
Ana Kepner
Crna Gora"CRNA GORA DA SE PREIMENUJE U DUBOKO GRLO": Milan Knežević prokomentarisao još jedno ćutanje države na ustaški pir navijača Hrvatske
Navijači Hrvatske prave incidente u Podgorici
Hrvatska"ŠTETA JE OGROMNA, GAŠENJE ĆE TRAJATI CEO DAN" Gradonačelnik Tomašević obišao ono što je ostalo od izgorelog simbola Zagreba, uveren u njegovu obnovu (VIDEO)
Tomislav Tomašević Zagreb