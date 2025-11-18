Slušaj vest

Bivši pilot kompanije Aljaska erlajns, Džozef Emerson, koji je pokušao da ugasi motore putničkog aviona usred leta u oktobru 2023. godine, neće više provoditi vreme u zatvoru, presudio je američki savezni sudija.

Emerson je osuđen na vreme koje je već odslužio u pritvoru i tri godine nadzornog puštanja na slobodu, preneo je Skaj njuz.

Dramatičan incident u vazduhu

Incident se dogodio na letu kompanije Horajzon er iz Evereta, Vašington, za San Francisko. Emerson, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, sedeo je u kokpitu na rezervnom sedištu. Pokušao je da povuče dve crvene ručke koje aktiviraju sistem za gašenje požara, što bi prekinulo dovod goriva do motora. Brza reakcija posade sprečila je katastrofu, a avion sa više od 80 putnika i članova posade preusmeren je u Portland.

Pokušaj buđenja iz sna

Nakon hapšenja, Emerson je policiji rekao da je dva dana pre leta uzimao psihodelične pečurke i da nije spavao duže od 40 sati. Tvrdio je da je bio uznemiren zbog smrti svog prijatelja i da je u vreme incidenta mislio da sanja i pokušava da se probudi.

Na sudu u Portlandu, sudija Ejmi Bađo je istakla ljudski faktor u slučaju. „Piloti nisu savršeni. Oni su ljudi“, rekla je. „Oni su ljudi i svim ljudima je ponekad potrebna pomoć.“ Emerson je proveo 46 dana u pritvoru pre nego što je pušten na slobodu u decembru 2023. godine pod uslovom da potraži pomoć za mentalno zdravlje, izbegava droge i alkohol i drži se podalje od aviona.

Emersonov advokat je rekao da je njegov klijent otišao na lečenje od „poremećaja upotrebe alkohola“ nakon što je pušten iz zatvora i da je od tada trezan. Sam Emerson se obratio sudu sa kajanjem. „Nisam žrtva. Ovde sam kao direktna posledica svojih postupaka“, rekao je.

„Mogu vam reći da me je ovaj veoma tragičan događaj naterao da rastem kao pojedinac.“ Tužilac Džefri Barou rekao je da je 84 života bilo ugroženo i da je posada „spasila dan svojom intervencijom“.

