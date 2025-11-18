Slušaj vest

Ukrajinski kopneni borbeni robot Droid TW 12.7 napravio je značajan korak napred u primeni robotskih sistema na bojnom polju nakon što je mesec i po dana samostalno držao poziciju, potpuno zamenjujući ljudsku vojnu posadu.

Tokom perioda od 45 dana, robot je izvršio nekoliko borbenih misija, neutrališući neprijateljske vojnike i sprečavajući proboj linije fronta u tom sektoru.

Komandant jurišne čete NC13, 3. jurišne brigade, izvestio je o uspešnom radu robota, prenosi portal Militaryi. Droid TW 12.7 je dobio zadatak da kontroliše stratešku raskrsnicu u blizini naseljenog područja sa kojeg su ruske snage povremeno pokušavale da napreduju. Svakog jutra, operateri su slali robota na borbeno dežurstvo, dok bi ga uveče povlačili u bezbednu zonu.

Tokom perioda od 45 dana, robot je izvršio nekoliko borbenih misija, neutrališući neprijateljske vojnike i sprečavajući proboj u tom sektoru.

(Kurir.rs/Večernji.hr/Prenela: M. V.)

Ne propustitePlaneta"SLOBODA OD DRŽAVE NIJE SLOBODA OD KONTROLE" Suzana Šreter: Na zapadnim univerzitetima se sve manje uči i predaje, a sve više vodi politika
Suzana Šreter
PlanetaPOŽAR U ČUVENOJ BALKANSKOJ DISKOTECI U BEČU! Vatrogasci otvorili krov motornim testerama kako bi ugasili vatru, klub se urušio (FOTO)
Požar u čuvenoj balkanskoj diskoteci u Beču
PlanetaZELENSKI IDE U TURSKU DA "OŽIVI" MIROVNE PREGOVORE SA RUSIJOM: Ukrajinski predsednik radi i na obnavljanju razmene zatvorenika i njihovom vraćanju kući (FOTO)
Volodimir Zelenski.jpg
Bosna i HercegovinaPOZNAT POLICIJSKI IZVEŠTAJ PROTIV ANISA KALAJDŽIĆA! Evo šta mu se sve stavlja na teret i koliko godina zatvora mu preti
Aldina Jahić Mostar