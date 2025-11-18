Slušaj vest

Ukrajinski kopneni borbeni robot Droid TW 12.7 napravio je značajan korak napred u primeni robotskih sistema na bojnom polju nakon što je mesec i po dana samostalno držao poziciju, potpuno zamenjujući ljudsku vojnu posadu.

Tokom perioda od 45 dana, robot je izvršio nekoliko borbenih misija, neutrališući neprijateljske vojnike i sprečavajući proboj linije fronta u tom sektoru.

Komandant jurišne čete NC13, 3. jurišne brigade, izvestio je o uspešnom radu robota, prenosi portal Militaryi. Droid TW 12.7 je dobio zadatak da kontroliše stratešku raskrsnicu u blizini naseljenog područja sa kojeg su ruske snage povremeno pokušavale da napreduju. Svakog jutra, operateri su slali robota na borbeno dežurstvo, dok bi ga uveče povlačili u bezbednu zonu.