"NE, TAMO NEĆE BITI PREDSTAVNIKA RUSIJE" Kremlj odmah reagovao na najavu Zelenskog da putuje u Tursku da "oživi" pregovore i nastavi razmenu zatvorenika (FOTO)
Kremlj je danas saopštio da nijedan ruski izaslanik neće putovati u Tursku tokom posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji će sutra biti u Ankari u pokušaju oživljavanja mirovnih napora za okončanje sukoba u Ukrajini.
"Ne, sutra u Turskoj neće biti predstavnika Rusije", rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Zelenski je rekao da će sutra otputovati u Tursku kako bi pokušao da "oživi" mirovne pregovore i nastavi razmenu zatvorenika sa Rusijom.
"Sutra ću održati sastanke u Turskoj. Pripremamo se da oživimo pregovore i razvili smo rešenja koja ćemo predložiti našim partnerima", objavio je Zelenski na društvenim mrežama.
Ukrajinski predsednik nije precizirao sa kojim zvaničnicima planira da se sastane.
(Kurir.rs/Beta-AFP)