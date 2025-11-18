Slušaj vest

Kremlj je danas saopštio da nijedan ruski izaslanik neće putovati u Tursku tokom posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji će sutra biti u Ankari u pokušaju oživljavanja mirovnih napora za okončanje sukoba u Ukrajini.

"Ne, sutra u Turskoj neće biti predstavnika Rusije", rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Zelenski je rekao da će sutra otputovati u Tursku kako bi pokušao da "oživi" mirovne pregovore i nastavi razmenu zatvorenika sa Rusijom.

Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

"Sutra ću održati sastanke u Turskoj. Pripremamo se da oživimo pregovore i razvili smo rešenja koja ćemo predložiti našim partnerima", objavio je Zelenski na društvenim mrežama.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na samitu u Viljnusu u Litvaniji Foto: TOMS KALNINS/EPA

Ukrajinski predsednik nije precizirao sa kojim zvaničnicima planira da se sastane.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

