Osamnaestogodišnja devojka pala je sa električnog trotineta na raskrsnici Junion avenije i Saut Sekond strit u Memfisu, sletevši ispred zaustavljene Tojote RAV4, nakon čega ju je vozač pregazio.

Žena je ležala na zemlji pet sekundi pre nego što se svetlo promenilo. Tojota RAV4, mali terenac, krenula je napred. U poslednjem trenutku, izgleda da je žena sakrila glavu, dalje od gume terenca, ali ju je automobil ipak odvukao u raskrsnicu.

Vozač je rekao policiji da je stala kada je čula vriske koji dolaze ispod njenog vozila. Žena koja je udarena odvedena je u bolnicu, ali policija je saopštila da je puštena satima kasnije sa modricama na licu i ruci.

Strah od ovakvih incidenata je razlog zašto neki stanovnici Memfisa, poput Stiva Dženkinsa, drže podalje od električnih trotineta.

„Mislim, vozio sam jedan ranije i mogu da vidim kako se to može tako lako dogoditi. Jadno je. Vau, mislim, vau“, rekao je Dženkins.

Drugi čovek je rekao da razume kako se vozač može naći u takvoj poziciji.

„Nešto slično - gde se ljudi najčešće zaustavljaju na semaforu, na telefonu su ili rade šta god - pogledate gore. Svetlo je zeleno. Nastavljate da vozite i možda ne vidite direktno ispred sebe tako nisko na zemlji“, rekao je Edvard Alen.