ZAŠTO SPECIJALNI SWAT TIM ČUVA DEVOJKU DIREKTORA FBI? "Ne postoji legitimno opravdanje za ovo; jasna zloupotreba položaja"
Direktor Federalnog istražnog biroa Kaš Patel kritikovan je nakon izveštaja u kojem se tvrdi da je njegovoj devojci Aleksis Votkins, zvezdi kantri muzike, dodeljen specijalni tim FBI-ja radi zaštite.
Elitni agenti zaduženi da zaštite , Patelovu devojku, obično rade u terenskoj kancelariji u Nešvilu i obučeni su da reaguju na veće incidente, uključujući masovne pucnjave i terorističke napade.
Votkins provodi veći deo vremena u Nešvilu, gde je prvi put upoznala Patela, i retko putuje u njegove domove u Vašingtonu i Las Vegasu, što je neke navelo da se pitaju zašto joj je dodeljeno obezbeđenje.
„Ne postoji legitimno opravdanje za ovo. Ovo je jasna zloupotreba položaja i zloupotreba vladinih resursa“, rekao je Kristofer O’Liri, bivši viši agent FBI-ja, za MS NAU. „Ona nije njegova supruga, ne živi u istoj kući, pa čak ni u istom gradu.“
„Dodao bih i da se ovo dešava u vreme kada su bezbednosni podaci oduzeti ljudima kojima preti [Iran]“, referišući na odluku američkog predsednika Donalda Trampa da povuče obezbeđenje bivšeg savetnika za nacionalnu bezbednost Džona Boltona nakon što je agent Iranske revolucionarne garde navodno organizovao pokušaj atentata na njega.
Patel koristio vladin avion da ode na nastup svoje devojke
Patelovo vreme na funkciji obeležio je niz skandala, uključujući otkriće da je koristio vladin avion FBI-ja vredan 60 miliona dolara da bi odleteo u Pensilvaniju. Te noći je prisustvovao rvanju gde je Votkins pevala nacionalnu himnu. Direktor FBI-ja je obavezan da koristi vladin avion za putovanja, ali nadoknađuje federalcima troškove za ličnu upotrebu.
Samo dve godine ranije, Patel je u svom podkastu „Kash’s Corner“ rekao da želi da „prizemlji Krisu Reju putovanja privatnim avionom koja plaća novcem poreskih obveznika za kretanje po zemlji“, referišući na čoveka koga će kasnije naslediti kao direktor FBI-ja. Kao i Patel, Reja je takođe Donald Tramp imenovao na prestižnu vladinu funkciju.
Direktor FBI-ja je branio korišćenje aviona za posetu Votkinsu u žestokoj objavi na društvenim mrežama, u kojoj je tvrdio da je njegova devojka „učinila više za ovu naciju nego što će većina učiniti za deset života“.
„Oduvek sam govorio - kritikujte me koliko god želite. Ali napadati ljude koji rade sjajan posao, moj lični život ili one oko mene je potpuna sramota“, besneo je. „Odvratno neosnovani napadi na Aleksis - istinsku patriotkinju i ženu koju sam ponosan što zovem svojom partnerkom u životu - su više nego patetični.
„Ona je čvrsta konzervativka i senzacija kantri muzike koja je učinila više za ovu naciju nego što će većina učiniti za deset života“, nastavio je. „Toliko sam blagosloven što je u mom životu.
Napadati je nije samo pogrešno - kukavički je i ugrožava našu bezbednost. Moja ljubav prema porodici će uvek biti moj kamen temeljac i nikada to nećete srušiti niti me zaštititi od njih.“
U međuvremenu, Votkins je zaglavljena u tužbi protiv Semjuela Parkera, bivšeg kandidata za Senat SAD, koga je tužila nakon što je on tvrdio da ima veze sa izraelskim obaveštajnim snagama.
(Kurir.rs/Independent/Prenela: M. V.)