Rusija je jedina država na svetu koja je sposobna da vodi serijsku proizvodnju nuklearnih ledolomaca, rekao je danas predsednik Rusije Vladimir Putin na ceremoniji polaganja temelja za nuklearni ledolomac "Staljingrad".

"Rusija je danas jedina zemlja na svetu sposobna da vodi serijsku proizvodnju, izgradnju snažnih, pouzdanih nuklearnih ledolomaca. I što je ključno - na osnovu sopstvenih domaćih tehnologija“, naglasio je Putin.

Predsednik je istakao da Rusija danas aktivno i dosledno razvija svoju jedinstvenu flotu ledolomaca, obogaćuje je savremenom tehnikom. „U tome je, nesumnjivo, ogromna zasluga naših izvanrednih brodograditelja, nuklearnih naučnika, inženjera, konstruktora, radnika i stručnjaka najrazličitijih profesija. Hvala vam na vašem ogromnom radu, na usmerenosti ka maksimalnom rezultatu“, obratio se šef ruske države.

Foto: Profimedia / Pavel Lvov

Prema Putinovim rečima, ledolomac „Staljingrad“ postaćе šesti serijski brod u svom projektu. Prva četiri ledolomca — vodeći ledolomac „Arktika“ i tri serijska broda „Sibir“, „Ural“, „Jakutija“ — već uspešno služe u arktičkim vodama i obezbeđuju prolaz tereta rutama Severnog morskog puta. Izgradnja još dva ledolomca iz ove serije, „Čukotka“ i „Lenjingrad“, nastavlja se u Baltičkom brodogradilištu, precizirao je on.