Slušaj vest

Kamera je zabeležila zastrašujući trenutak kada se avion vladinog ministra zapalio jutros nakon što se srušio, nakon što je iskliznuo sa piste tokom sletanja u Demokratskoj Republici Kongo.

U avionu su se nalazili ministar rudarstva zemlje, Luis Vatum Kabamba, i delegacija visokih zvaničnika kada se incident dogodio na aerodromu Kolvezi, javlja Telegraf.

Čarter let, koji je obavljala kompanija Airjet Angola avionom Embraer ERJ-145LR - registracije D2-AJB - iz Kinšase za Kolvezi u provinciji Lualaba, zaustavio se na dnu piste 29.

Pad aviona u Kongu Foto: Printscreen/Youtube

Repni deo se odmah zapalio, prema izveštajima o incidentima u vazduhoplovstvu.

Na šokantnim video snimcima koji kruže društvenim mrežama, vidi se gust dim kako se diže iz plamena dok radnici očajnički pokušavaju da ugase požar vodenim crevima i panični putnici aviona kako pokušavaju da izađu, a neki padaju u gužvi.

Savetnik ministra za komunikacije, Isak Njembo, potvrdio je da je avion „skliznuo sa piste prilikom sletanja na aerodrom Kolvezi u provinciji Lualaba“.

Iako je evakuacija bila dramatična, nije bilo žrtava među putnicima i posadom.

Navodno je avion uništen u požaru. Trenutno, uzrok nesreće na pisti ostaje nepoznat, a istražitelji počinju da utvrđuju šta je moglo da je izazove.

Ministar se uputio ka rudniku Kalondo u blizini Kolvezija, gde je urušavanje mosta izazvano prolivnim kišama 15. novembra poginulo desetine radnika.

(Kurir.rs/Telegrafi.com/Prenela: M. V.)

Ne propustitePlanetaZAŠTO SPECIJALNI SWAT TIM ČUVA DEVOJKU DIREKTORA FBI? "Ne postoji legitimno opravdanje za ovo; jasna zloupotreba položaja"
Keš Patel
Bosna i HercegovinaKOBNIH POSLEDNJIH 10 MINUTA ALDININOG ŽIVOTA! Pozvala policiju, pa ubrzo ubijena: Ovo su svi detalji strašnog zločina u Mostaru
Aldina Jahić ubijena devojka Mostar.jpg
PlanetaUKRAJINSKI BORBENI ROBOT SAM DRŽAO POLOŽAJ 45 DANA! Rusi uzalud jurišali na njega, sprečio proboj fronta (VIDEO)
ukrajinski borbeni robot
Planeta"NE, TAMO NEĆE BITI PREDSTAVNIKA RUSIJE" Kremlj odmah reagovao na najavu Zelenskog da putuje u Tursku da "oživi" pregovore i nastavi razmenu zatvorenika (FOTO)
Dimitrij Peskov Vladimir Putin