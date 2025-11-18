AVION IZLETEO SA PISTE PRI SLETANJU, PA SE ZAPALIO: Putnici beže iz olupine koju guta vatrena stihija, među njima i MINISTAR! Pogledajte HOROR snimak (VIDEO)
Kamera je zabeležila zastrašujući trenutak kada se avion vladinog ministra zapalio jutros nakon što se srušio, nakon što je iskliznuo sa piste tokom sletanja u Demokratskoj Republici Kongo.
U avionu su se nalazili ministar rudarstva zemlje, Luis Vatum Kabamba, i delegacija visokih zvaničnika kada se incident dogodio na aerodromu Kolvezi, javlja Telegraf.
Čarter let, koji je obavljala kompanija Airjet Angola avionom Embraer ERJ-145LR - registracije D2-AJB - iz Kinšase za Kolvezi u provinciji Lualaba, zaustavio se na dnu piste 29.
Repni deo se odmah zapalio, prema izveštajima o incidentima u vazduhoplovstvu.
Na šokantnim video snimcima koji kruže društvenim mrežama, vidi se gust dim kako se diže iz plamena dok radnici očajnički pokušavaju da ugase požar vodenim crevima i panični putnici aviona kako pokušavaju da izađu, a neki padaju u gužvi.
Savetnik ministra za komunikacije, Isak Njembo, potvrdio je da je avion „skliznuo sa piste prilikom sletanja na aerodrom Kolvezi u provinciji Lualaba“.
Iako je evakuacija bila dramatična, nije bilo žrtava među putnicima i posadom.
Navodno je avion uništen u požaru. Trenutno, uzrok nesreće na pisti ostaje nepoznat, a istražitelji počinju da utvrđuju šta je moglo da je izazove.
Ministar se uputio ka rudniku Kalondo u blizini Kolvezija, gde je urušavanje mosta izazvano prolivnim kišama 15. novembra poginulo desetine radnika.
