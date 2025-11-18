Slušaj vest

Kamera je zabeležila zastrašujući trenutak kada se avion vladinog ministra zapalio jutros nakon što se srušio, nakon što je iskliznuo sa piste tokom sletanja u Demokratskoj Republici Kongo.

U avionu su se nalazili ministar rudarstva zemlje, Luis Vatum Kabamba, i delegacija visokih zvaničnika kada se incident dogodio na aerodromu Kolvezi, javlja Telegraf.

Čarter let, koji je obavljala kompanija Airjet Angola avionom Embraer ERJ-145LR - registracije D2-AJB - iz Kinšase za Kolvezi u provinciji Lualaba, zaustavio se na dnu piste 29.

1/7 Vidi galeriju Pad aviona u Kongu Foto: Printscreen/Youtube

Repni deo se odmah zapalio, prema izveštajima o incidentima u vazduhoplovstvu.

Na šokantnim video snimcima koji kruže društvenim mrežama, vidi se gust dim kako se diže iz plamena dok radnici očajnički pokušavaju da ugase požar vodenim crevima i panični putnici aviona kako pokušavaju da izađu, a neki padaju u gužvi.

Savetnik ministra za komunikacije, Isak Njembo, potvrdio je da je avion „skliznuo sa piste prilikom sletanja na aerodrom Kolvezi u provinciji Lualaba“.

Iako je evakuacija bila dramatična, nije bilo žrtava među putnicima i posadom.

Navodno je avion uništen u požaru. Trenutno, uzrok nesreće na pisti ostaje nepoznat, a istražitelji počinju da utvrđuju šta je moglo da je izazove.