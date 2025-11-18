INTERVJU FINSKOG PREDSEDNIKA ALEKSANDERA STUBA ZA POLITIKO O RATU U UKRAJINI I SABOTAŽI NA PRUZI U POLJSKOJ

Finski predsednik Aleksander Stub izjavio je da SAD moraju da nastave sa novom rundom sankcija kako bi osakatile rusku industriju i konačno dovele predsednika Vladimira Putina za pregovarački sto.

U intervjuu za Politiko Stub, koji je u martu ove godine nezvaničmnu posetu Floridi iskoristio da igra golf s američkim predsednikom Donaldom Trampom i pritisne ga da zauzme oštriji stav prema šefu Kremlja, kazao je da je vreme da Vašington pojača ekonomski pritisak na Moskvu.

- Tramp ili bira šargarepu ili štap. Probao je šargarepu na (samitu na) Aljasci i u telefonskom razgovoru sa Putinom. A kada je shvatio da Rusi neće pomeriti (sa svojih pozicija) i da nisu zainteresovani za mir, on (Tramp) je uzeo štap. Trenutno smo u režimu štapa. Sledeći korak trebalo bi da budu sankcije - paket sankcija u (američkom) Senatu - rekao je Stub.

Zakon na čekanju u Senatu

Briselski sajt navodi da je on tu mislio je na sveobuhvatni zakon o sankcijama Rusiji koji ima širu podršku i republikanaca i demokrata u Senatu, ali je proces stopiran pošto se čeka predsedničko odobrenje.

U nedelju uveče Tramp je rekao da slaže sa predloženim zakonom, ohrabrivši tako Senat da od juče krenu u dalju proceduru.

Prošlog meseca Tramp je uveo nove sankcije dvema najvećim ruskim naftnim kompanijama - "Rosnjeftu" i "Lukoilu" - potez koji je finski predsednik pozdravio.

Stub je rekao da je Amerika u pravu što nastavlja sa predlogom zakona s obzirom na Putinovu nevoljnost da prihvati prekid vatre.

- Jedina osoba koju Putin sluša je oligarh. U tom smislu, ako oligarsi u Rusiji dođu do zaključka da je ekonomski ovo previše komplikovano, onda bi stvari mogle da se počnu da se ostvaruju - kazao je Stub.

Na pitanje da li bi Evropa trebalo da pokuša da se direktno angažuje i pregovara sa Putinom, kao što je to predložio mađarski premijer Viktor Orban, Stub je rekao da "kada god dođe taj trenutak (za direktne pregovore), što će se desiti u nekom trenutku... moraće da se radi u koordinaciji".

Amerika da ima vodeću ulogu oko Ukrajine

Stub je rekao da je za sada zadovoljan što Vašington preuzima vodeću ulogu.

- Ako možemo da doprinesemo... ako možemo da posredujemo, ako možemo da razgovaramo s Ukrajincima, s Amerikancima, s Evropljanima, mislim da je to dovoljno dobro - poručio je predsednik Finske i dodao da je pravedan i trajan mir važniji od toga da evropski lideri dobiju priliku za fotografisanje.

U vezi sa mogućnošću prekida vatre u Ukrajini, Stub je pesimista i naglašava da je on sam insistirao na određivanju roku za prekid vatre oko Uskrsa, pre sastanka Trampa i Putina 15. avgusta na Aljasci, ali i ponovo pre predstojećeg samita G20 ovog vikenda u Johanesburgu u Južnoj Africi.

- Pošto je sve to propalo i gledajući aktuelno stanje stvari, nakon što sam razgovarao s (ukrajinskim predsednikom Volodimirom) Zelenskim u petak, kao i sa mojim američkim prijateljima i evropskim prijateljima tokom proteklih nekoliko nedelja, jednostavno ne vidim da je to (prekid vatre) u planu - naveo je Stub.

On je dodao da je "najbolji način da se priđe bliže prekidu vatre jeste da se održi pritisak na Rusiju i da se nastavi sa podrškom Ukrajini".

"Imajte malo više sisu"

Poljski lider Donald Tusk juče je eksploziju na železničkoj pruzi u toj zemlji, koja se koristi za isporuku pomoći Ukrajini, nazvao "činom sabotaže", a Stub je to prokomentarisao.

