"TRAMP PROBAO ŠARGAREPOM NA PUTINA, SADA JE PREŠAO NA ŠTAP" On igra golf sa predsednikom Amerike i otkriva ko je JEDINA OSOBA koju će šef Kremlja da posluša
Finski predsednik Aleksander Stub izjavio je da SAD moraju da nastave sa novom rundom sankcija kako bi osakatile rusku industriju i konačno dovele predsednika Vladimira Putina za pregovarački sto.
U intervjuu za Politiko Stub, koji je u martu ove godine nezvaničmnu posetu Floridi iskoristio da igra golf s američkim predsednikom Donaldom Trampom i pritisne ga da zauzme oštriji stav prema šefu Kremlja, kazao je da je vreme da Vašington pojača ekonomski pritisak na Moskvu.
- Tramp ili bira šargarepu ili štap. Probao je šargarepu na (samitu na) Aljasci i u telefonskom razgovoru sa Putinom. A kada je shvatio da Rusi neće pomeriti (sa svojih pozicija) i da nisu zainteresovani za mir, on (Tramp) je uzeo štap. Trenutno smo u režimu štapa. Sledeći korak trebalo bi da budu sankcije - paket sankcija u (američkom) Senatu - rekao je Stub.
Zakon na čekanju u Senatu
Briselski sajt navodi da je on tu mislio je na sveobuhvatni zakon o sankcijama Rusiji koji ima širu podršku i republikanaca i demokrata u Senatu, ali je proces stopiran pošto se čeka predsedničko odobrenje.
U nedelju uveče Tramp je rekao da slaže sa predloženim zakonom, ohrabrivši tako Senat da od juče krenu u dalju proceduru.
Prošlog meseca Tramp je uveo nove sankcije dvema najvećim ruskim naftnim kompanijama - "Rosnjeftu" i "Lukoilu" - potez koji je finski predsednik pozdravio.
Stub je rekao da je Amerika u pravu što nastavlja sa predlogom zakona s obzirom na Putinovu nevoljnost da prihvati prekid vatre.
- Jedina osoba koju Putin sluša je oligarh. U tom smislu, ako oligarsi u Rusiji dođu do zaključka da je ekonomski ovo previše komplikovano, onda bi stvari mogle da se počnu da se ostvaruju - kazao je Stub.
Na pitanje da li bi Evropa trebalo da pokuša da se direktno angažuje i pregovara sa Putinom, kao što je to predložio mađarski premijer Viktor Orban, Stub je rekao da "kada god dođe taj trenutak (za direktne pregovore), što će se desiti u nekom trenutku... moraće da se radi u koordinaciji".
Amerika da ima vodeću ulogu oko Ukrajine
Stub je rekao da je za sada zadovoljan što Vašington preuzima vodeću ulogu.
- Ako možemo da doprinesemo... ako možemo da posredujemo, ako možemo da razgovaramo s Ukrajincima, s Amerikancima, s Evropljanima, mislim da je to dovoljno dobro - poručio je predsednik Finske i dodao da je pravedan i trajan mir važniji od toga da evropski lideri dobiju priliku za fotografisanje.
U vezi sa mogućnošću prekida vatre u Ukrajini, Stub je pesimista i naglašava da je on sam insistirao na određivanju roku za prekid vatre oko Uskrsa, pre sastanka Trampa i Putina 15. avgusta na Aljasci, ali i ponovo pre predstojećeg samita G20 ovog vikenda u Johanesburgu u Južnoj Africi.
- Pošto je sve to propalo i gledajući aktuelno stanje stvari, nakon što sam razgovarao s (ukrajinskim predsednikom Volodimirom) Zelenskim u petak, kao i sa mojim američkim prijateljima i evropskim prijateljima tokom proteklih nekoliko nedelja, jednostavno ne vidim da je to (prekid vatre) u planu - naveo je Stub.
On je dodao da je "najbolji način da se priđe bliže prekidu vatre jeste da se održi pritisak na Rusiju i da se nastavi sa podrškom Ukrajini".
"Imajte malo više sisu"
Poljski lider Donald Tusk juče je eksploziju na železničkoj pruzi u toj zemlji, koja se koristi za isporuku pomoći Ukrajini, nazvao "činom sabotaže", a Stub je to prokomentarisao.
- To je nova normalnost. Moja preporuka je da ostanete mirni. Imajte malo više sisu (finski izraz za istrajnost ili hrabrost, a u prenesenom značenju i za muda). Nemojte previše da se uznemiravate - zaključio je Stub.
(Kurir.rs/Politico.eu/Preveo i priredio: N. V.)