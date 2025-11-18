Slušaj vest

U austrijskom Insbruku odigrao se pravi horor kada su u zamrzivaču nađena tela žene stare 34 godine i njene desetogodišnje ćerke, koje se vode nestale još od jula 2024. godine, saopštila je austrijska policija.

Prema saopštenju policije, navodi novinska agencija APA, sumnja se na dvostruko ubistvo.

Dvojica muškaraca su osumnjičena za ubistvo - Austrijanac (55) i njegov brat (53), uhapšeni su u junu i nalaze se u pritvoru, međutim, tela žene i devojke su tek sada otkrivena.

13213131.jpg
Foto: Shutterstock

Jedan od dvojice uhapšenih bio je kolega ubijene žene i bio je u vezi s njom, otkriveno je na konferenciji za novinare.

Kada su majka i ćerka nestale pre 16 meseci, nakon puta u Dizeldorf, inspektori su odmah počeli da ispituju Austrijanca (55) zbog čudnih transakcija na njegovom bankovnom računu.

On i njegov brat, koji je vlasnik stana u kojem su pronađena tela, priznali su da su krili tela, ali negiraju ubistva.

Kažu da je u pitanju "nesreća".

(Kurir.rs/L'UnioneSarda/P.V.)

