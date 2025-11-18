Slušaj vest

Specijalni gost stigao je u Budimpeštu: legendarni privatni avion sultana od Bruneja Hasanala Bolkijaha, čuveni "Boing 747", poznat po luksuzu i raskoši, spustio je svoje točkove na aerodromu "Ferenc List". Reč je o letećoj palati u vlasništvu jednog od najbogatijih vladara na svetu.

Peter Sijarto, ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske, u septembru je najavio da će sultan od Bruneja prvi put u istoriji posetiti Mađarsku. Zato nije isključeno da je dolazak letelice u stvari uvod u tu posetu. Ili je možda sultan već u Budimpešti? Prema saopštenju "Police.hu", od 17. do 20. novembra očekuje se zatvaranja ulica i ograničenja saobraćaja na više lokacija u Budimpešti zbog dolaska jedne delegacije.

Avion "Boing 747" prvobitno je koristila "Lufthanza", a potom je prešao u sultanovu flotu. Cena letelice je bila više od 200 miliona dolara (oko 173 miliona evra), ali to je samo početak: sultan je potpuno preuredio unutrašnjost kako bi ličila na kraljevsku rezidenciju.

Mnogi ovaj avion nazivaju "letećom palatom" jer je kabina je ukrašena pozlaćenim detaljima, u kupatilima se navodno nalaze lavaboi od čistog zlata, zidovi su obloženi posebnim kristalnim i drvenim panelima, dok dnevni boravak i sala za sastanke izgledaju kao da su preneti iz neke luksuzne palate.

U avionu se nalaze spavaće sobe, privatno kupatilo, ekskluzivna trpezarija i konferencijska sala, jer sultan često koristi ovu letelicu za zvanična i diplomatska putovanja.

Zanimljivost je i to da je sultan profesionalni pilot, pa nije retkost da baš on sedne u pilotsku kabinu svog aviona, piše mađarski portal "Vezes".

Međutim, avion sultana od Bruneja nije najskuplji na svetu. Saudijski princ Alvalid bin Talal poseduje više luksuznih aviona, među kojima je pozlaćeni "Boing 747", čija se vrednost procenjuje na čak 350 miliona evra.