Nekoliko dana pre nego što je promenio svoj stav o objavljivanju Epstajnovih dosijea, predsednik SAD Donald Tramp nazvao je novinarku „prasicom“ nakon što je pitala o pominjanju njegovog imena u imejlovima koje je poslao osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstajn.

Samo dan ranije, Tramp je propisno izvređao novinara zbog upadanja u rečenicu.

Šta su Epstajnovi spisi?

Godine 2008, Džefri Epstajn je postigao sporazum o priznanju krivice sa tužiocima nakon što su roditelji četrnaestogodišnje devojčice prijavili policiji Floride da je zlostavljao njihovu ćerku u svojoj vili u Palm Biču. Osuđen je za seksualno zlostavljanje maloletnice, registrovan je kao seksualni prestupnik i zahvaljujući sporazumu o priznanju krivice izbegao je ozbiljniju zatvorsku kaznu.

Jedanaest godina kasnije, optužen je za vođenje lanca trgovine maloletnim devojkama u svrhu seksualne eksploatacije. Umro je u zatvoru čekajući suđenje, a njegova smrt je proglašena samoubistvom.

Dve krivične istrage donele su veliki broj dokumenata, uključujući transkripte razgovora sa žrtvama i svedocima i predmete zaplenjene tokom racija na njegovim brojnim imanjima.

Posebna istraga je takođe bila u toku protiv njegove britanske saradnice i bivše devojke, Gislen Maksvel, koja je 2021. godine osuđena za zaveru sa Epštajnom radi trgovine devojkama u svrhu seksualne eksploatacije. I Epštajn i Maksvel su takođe bili predmet građanskih tužbi.

Šta je do sada objavljeno?

Tokom godina, deo materijala je postao javan. Prošle nedelje, Komitet za nadzor Predstavničkog doma objavio je hiljade dokumenata iz Epštajnovog imanja, uglavnom imejlova. To nije bilo prvo objavljivanje odbora — u septembru je objavljena knjiga za rođendan koja je sadržala poruku Epštajnu sa Trampovim imenom, koju je on negirao da je napisao.

Još u februaru, nekoliko nedelja nakon što je Tramp stupio na dužnost, Ministarstvo pravde i FBI objavili su „prvu fazu deklasifikovanih Epštajnovih dosijea“. Ali grupa desničarskih uticajnih ljudi pozvana u Belu kuću bila je razočarana kada je otkrila da je 341 stranica koju su dobili uglavnom već dostupan materijal, kao što su Epštajnov raspored letova i redigovana verzija njegovog adresara.