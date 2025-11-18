Slušaj vest

"U Poljskoj, Rusija je optužena za sve oblike hibridnog ratovanja. Bilo bi iznenađujuće da Moskva nije optužena i za sabotiranje železnice", izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"Pre svega, bilo bi potpuno čudno da Rusija nije prva okrivljena (za jučerašnju sabotažu železnice u Poljskoj). Rusiju optužuju za sve oblike hibridnog i direktnog rata koji se vodi. U Poljskoj, da tako kažemo, svi pokušavaju da budu revnosniji od ostatka Evrope po tom pitanju", rekao je Peskov novinaru kanala „Rusija 1“ Pavlu Zarubinu.

Policija Mazoveckog okruga u Poljskoj 16. novembra je saopštila da je oštećena železnička linija koja vodi ka Ukrajini.

Foto: EPA SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Premijer Poljske Donald Tusk izjavio da je uzrok oštećenja bio eksploziv. U utorak je saopštio da su, prema podacima istrage, sabotažu izvršila dvojica građana Ukrajine, ali da su oni "sarađivali sa ruskim službama", odnosno, da sve ukazuje da je u diverziju umešana Moskva.

Prema rečima Peskova, činjenica da su dva ukrajinska državljanina umešana u slučaj je "izvanredna".