Predsednik SAD Donald Tramp je u ponedeljak otvorio vrata pokretanju američkih udara u Meksiku, potezu koji bi predstavljao dramatičnu eskalaciju borbe njegove administracije protiv narko-kartela.

Obraćajući se novinarima u Ovalnom kabinetu, Tramp je odgovorio na pitanje o potencijalnom napadu na Meksiko ili slanju američkih trupa ili drugog osoblja u zemlju rekavši da bi to bilo „u redu sa mnom“.

„Da li bih pokrenuo udare u Meksiku da bih zaustavio drogu? U redu sam sa tim, šta god da moramo da uradimo da zaustavimo drogu. Meksiko je - pogledajte, pogledao sam Meksiko Siti tokom vikenda. Tamo postoje neki veliki problemi“, rekao je Tramp nakon što je upitan da li razmatra takvu akciju.

Na pitanje da li bi izvodio udare samo uz dozvolu Meksika, Tramp je rekao da „ne bi odgovorio na to pitanje“. Dodao je da je razgovarao sa zemljom, dodajući da Meksiko zna „kakav je moj stav“.

„Zaustavili smo plovne puteve, ali znamo svaku rutu. Znamo svaku rutu, znamo adrese svakog narko-bosa“, rekao je Tramp. „Znamo njihovu adresu, znamo njihova ulazna vrata. Znamo sve o svakom od njih. Ubijaju naše ljude. To je kao rat. Da li bih ja to uradio? Bio bih ponosan.“

Meksička ambasada u Vašingtonu nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Foto: Profimedia

Posle pitanja o Meksiku, prešao odmah na Kolumbiju

NBC News je ovog meseca izvestio da je Trampova administracija počela da planira novu kampanju u kojoj bi Sjedinjene Države poslale američke trupe i obaveštajne oficire u Meksiko kako bi ciljali narko-kartele. Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum je više puta rekla da se američka vojna akcija u Meksiku bez njene dozvole neće dogoditi.

Usred odgovaranja na pitanje o Meksiku, Tramp je prešao na Kolumbiju, rekavši da bi bio „ponosan“ da demontira fabrike kokaina u zemlji.

„Niko nam ne dolazi na južnu granicu, ali tačno znamo kako dospevaju ovde. Kako dospevaju do droge. Fentanil, kokain“, rekao je Tramp. „Kolumbija ima fabrike kokaina, gde proizvode kokain. Da li bih uništio te fabrike? Bio bih ponosan da to uradim lično.“

Kolumbijska ambasada u Vašingtonu nije odmah komentarisala Trampove izjave.

Tramp nazvao kolumbijskog predsednika "liderom droge"

Trampova administracija je pokrenula skoro dvadesetak napada na brodove koji navodno prevoze narkotike u regionu i blizu Venecuele, usmrtivši više od 80 ljudi, uključujući kolumbijske državljane.

Napadi su naveli levičarskog kolumbijskog predsednika Gustava Petra da osudi postupke Trampove administracije i do kasnijeg diplomatskog razdora između Petra i Trampa. Tramp je nazvao Petra „liderom droge“, a Sjedinjene Države su preduzele neobičan potez sankcionisanja.

Tramp je u nedelju izjavio da razmatra razgovore sa predsednikom Venecuele Nikolasom Madurom usred odluke SAD da pojača pritisak u regionu, uključujući i obeležavanje Kartela de los Soles, za koji administracija tvrdi da ga vodi Maduro, stranom terorističkom organizacijom.

Na pitanje u ponedeljak u Ovalnom kabinetu da li bi isključio mogućnost raspoređivanja trupa na terenu u Venecueli, Tramp je rekao ne.