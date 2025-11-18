Slušaj vest

Platforma X (nekada Tviter), ChatGPT, Ikea, Bet365, Uber, Canva, Spotify, kao i još nebrojeno mnogo sajtova, pali su sa mreže u internet "mraku", koji je pripisan "neobičnom skoku" internet saobraćaja kod tehnološkog giganta Cloudflare.

Korisnici interneta počeli su da prijavljuju probleme sa učitavanjem X-a danas oko podneva. Korisnici drugih aplikacija/sajtova, uključujući AI čatbot ChatGPT, takođe su prijavili široko rasprostranjene probleme.

Pad je pripisan problemima u kompaniji Cloudflare, koja pruža internet infrastrukturu, sajber bezbednost i mrežne usluge stotinama velikih sajtova. Ova kompanija pomaže da sajtovi i aplikacije rade brže i sigurnije na internetu.

Portparol Cloudflare izjavio je da kompanija istražuje "neobičan skok internet saobraćaja“ neposredno pre nego što su se problemi pojavili.

"Videli smo skok ka jednoj od Cloudflare usluga počevši od 12.20", rekao je portparol.

To je izazvalo greške u saobraćaju koji je prolazio kroz Cloudflare mrežu.

"Iako je većina saobraćaja za većinu usluga nastavila da funkcioniše normalno, zabeležene su povišene greške na više Cloudflare servisa. Još ne znamo uzrok skoka neobičnog saobraćaja. Svi smo u punoj pripravnosti da osiguramo da sav saobraćaj funkcioniše bez grešaka."

Pad interneta dogodio se samo nekoliko nedelja nakon problema sa Amazonovom internet infrastrukturom (Amazon Web Services), koji je oborio veliki deo interneta u najvećem padu u istoriji.

OpenAI, kompanija iz Silicijumske doline koja stoji iza ChatGPT, konstatovala je "potpuni pad" svog AI čatbota i Sora, aplikacije za generisanje video sadržaja.