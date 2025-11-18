Slušaj vest

Filipinski predsednik Ferdinand Markos Mlađi negirao je optužbe svoje otuđene sestre senatorke Ime Markos da je dugogodišnji zavisnik od droge, čija je navodna zavisnost od kokaina dovela do problema u upravljanju, uključujući korupciju, rekao je portparol predsednika.

Podsekretarka za komunikacije Kler Kastro opisala je komentare predsednikove sestre, senatorke Ime Markos, kao neosnovane i sugerisala da su možda bili očajnički pokušaj da se odvrati pažnja od tekućih istraga o korupcijskom skandalu koji uključuje projekte kontrole poplava, što bi moglo da implicira njene saveznike u Senatu.

„Senatorko Ime, nadam se da ćete biti patriota i pomoći u istrazi koju vodi vaš rođeni brat i osuditi sve koruptere“, rekla je Kastro. „Nemojte biti na njihovoj strani, nemojte ih skrivati. Dozvolite predsedniku Markosu da radi na zaustavljanju sve korupcije.“

Korupcijski skandal oko projekata za kontrolu poplava

Nezavisna komisija, senatski odbor i vladine agencije istražuju tvrdnje da su uticajni članovi Kongresa i Senata primili mito od građevinskih kompanija koje su dobile unosne ugovore za projekte kontrole poplava, a koji su se pokazali kao loši, nepotpuni ili nepostojeći. Skandal je izazvao veliko negodovanje u zemlji često pogođenoj poplavama i tajfunima.

Foto: EPA John G Mabanglo

Porodični sukob i političke optužbe

Senatorka Ime Markos optužila je brata, predsednika Ferdinanda Markosa mlađeg, za dugogodišnju zavisnost od droge, tvrdeći da utiče na njegovo zdravlje i vođenje države, bez pružanja dokaza. Ime Markos je tvrdila da su predsednikova supruga i deca takođe bili korisnici droge i dodala je da ona i njen brat uglavnom nisu razgovarali otkako je on došao na predsedničku funkciju 2022. godine. Liza Markos i njena deca, među kojima je i ključni član Predstavničkog doma, nisu odmah komentarisali.

„Njegova zavisnost postala je uzrok poplave korupcije, nedostatka pravca i veoma pogrešnih odluka, odsustva odgovornosti i pravde“, rekla je senatorka bez ponude ikakvih dokaza.

Ove izjave dolaze usred sukoba između Markosa i saveznika bivšeg predsednika Rodriga Dutertea, koji je uhapšen po nalogu Međunarodnog krivičnog suda zbog navodnih zločina protiv čovečnosti tokom antinarkotičke kampanje. Duterte i njegova ćerka, potpredsednica Sara Duterte, negiraju optužbe i kritikuju Markosa.