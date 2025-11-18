Slušaj vest

Zemlje Evropske unije pokušaće da smanje vreme potrebno za premeštanje NATO trupa sa zapada na istok za gotovo 15 puta, sa sadašnjih 45 dana na pet ili čak tri, objavio je Fajnenšel tajms, pozivajući se na zvaničnike EU.

Prema informacijama, ključno je obezbediti brzo kretanje vojske, opreme i municije preko kontinentalne Evrope sa zapada, gde je baziran najveći deo NATO snaga, na istočni bok Alijanse. Železničke i drumske mreže ne ispunjavaju potrebne zahteve.

Prema rečima Aleksandra Solfranka, šefa nove operativne Komande za operacije Bundesvera (Nemačke oružane snage), odgovorne za pripremu Nemačke za centralnu ulogu u takvoj operaciji, svaki element mora da funkcioniše "kao švajcarski sat".

On je izjavio da je cilj poslati snažan signal obuzdavanja Moskvi: "Znamo šta planirate i spremni smo. Gledajte, ovde smo".

NATO diplomate procenjuju da projekat podrazumeva premeštanje približno 200.000 vojnika, skoro 1.500 tenkova i više od 2.500 drugih oklopnih vozila iz Sjedinjenih Država, Kanade i Ujedinjenog Kraljevstva širom kontinentalne Evrope.

"Vojna mobilnost je ključna komponenta efikasne bezbednosti i odbrane, a prava infrastruktura pomaže saveznicima da osiguraju da se prave snage dopreme na pravo mesto u pravo vreme", istakao je predstavnik NATO-a.

Međutim, prema rečima Alberta Macole, izvršnog direktora Evropskog udruženja železničke industrije (CER), Evropa tek počinje u potpunosti da razume izazove.

"Moramo da proverimo koji su tuneli u Evropi pogodni za ovo", napomenuo je.

Planovi EU

Kao što je ranije objavljeno, EU će povećati troškove za vojnu mobilnost 10 puta, na 17 milijardi evra, u narednom sedmogodišnjem budžetskom planu EU od 2028. do 2034. godine.

Evropski komesar za održivi transport i turizam Apostolos Cicikostas podsetio je da je 1,7 milijardi evra izdvojenih za projekte vojne mobilnosti u tekućem sedmogodišnjem budžetskom planu EU (2021-2027) "potrošeno za tri godine".

Termin "vojna mobilnost" u EU podrazumeva rekonstrukciju celokupne transportne infrastrukture zajednice - luka, aerodroma, železnica, puteva i, što je najvažnije, mostova i tunela - radi brzog kretanja velikih koncentracija snaga, vojne opreme i municije u slučaju potencijalnog sukoba.

Glavni pravac takvog transporta ka EU i NATO-u tradicionalno se smatra vektorom zapad-istok, koji podrazumeva prebacivanje vojnih snaga koje stižu u luke na atlantskoj obali Evrope iz SAD, Velike Britanije i Kanade do granica sa Rusijom i Belorusijom.