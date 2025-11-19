Slušaj vest

Platonova legenda o Atlantidi ponovo je oživela, a arheolozi Ruske akademije nauka su upravo otkrili „tragove potopljenog grada“ uništenog razornim zemljotresom u 15. veku ispod kirgistanskog jezera Isik Kul, osmog najdubljeg jezera na svetu.

Grad u poplavljenom kompleksu Toru-Ajgir, koji se nalazi blizu severozapadne tačke jezera, sada je iskopavan od strane istraživača, koji su ispitali četiri podvodne zone na malim dubinama od 90 do 4,3 metra oko obale jezera.

Šta se sve krije u izgubljenom gradu

Tamo su pronašli mnoštvo predmeta za svakodnevnu upotrebu koji su slikali sliku nekada prosperitetne metropole ili „velike komercijalne aglomeracije“. Otkrića su uključivala višestruke građevine od pečene cigle (jedna je sadržala vodenički kamen, koji se koristio za drobljenje i mlevenje žita), urušene kamene građevine i drvene grede.

U jednoj od zona, arheolozi takođe veruju da su pronašli ono što je nekada bila javna zgrada koja je mogla služiti kao džamija, kupatilo ili škola, takođe nazvana „medresa“.

Izgubljeno naselje Toru-Ajgir nalazilo se na važnom delu istorijskog Puta svile koji je ubrzao kulturu, gde su trgovci trgovali svilom, začinima i plemenitim metalima - a da ne pominjemo misli i ideje - između Kine i Mediterana od drugog veka pre nove ere do sredine 15. veka.