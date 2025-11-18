Slušaj vest

Ruske trupe su primećene ispred severnih predgrađa Pokrovska u Donjeckoj oblasti, izvestila je ukrajinska vojska, dok se intenzivne borbe za grad nastavljaju.

Izveštaj, koji je danas objavio 7. korpus za brzo reagovanje ukrajinskih vazdušno-desantnih snaga, potvrđuje da su ruske trupe – koje su prvobitno ušle u Pokrovsk sa juga u oktobru – sada verovatno prodrle u sve delove grada, iako je stvarna teritorijalna kontrola i dalje teško uočljiva.

"Nekoliko neprijateljskih pešadinaca pokušalo je da prodre i učvrsti se u jednom od poljoprivrednih objekata. Neprijatelj je uništen".

Foto: Ministarstvo odbrane Ruske Federacije/Shutterstock

Bitka za Pokrovsk, koja je konstantno jedno od glavnih žarišta tokom poslednje godine ruskog rata u punom obimu, i dalje je u toku uprkos tome što su ruske trupe u velikom broju infiltrirale u grad tokom novembra.

Prema podacima 7. korpusa, 314 ruskih vojnika je poginulo u akciji u i oko Pokrovska tokom novembra, a još 71 je ranjeno.

Pored pokušaja da zauzmu gradsko područje Pokrovska, ruske snage nastavljaju napore da uspostave operativno okruženje oko Mirnograda, gde su se ukrajinske brigade održale uprkos tome što su im logističke rute blokirane ruskim napretkom na kopnu i kontrolom dronova u vazduhu.

Foto: JOSE COLON / AFP / Profimedia

Pokrovsk, koji će verovatno biti najveći ukrajinski naseljeni centar koji je pao u ruke ruskih snaga otkako je Bahmut u Donjeckoj oblasti zauzet dve i po godine ranije, dobio je poseban politički značaj za obe strane.

Poslednjih dana, ruske snage su dodatno pojačale napore da završe zauzimanje razrušenog grada, nadajući se da će napredovati dalje od Pokrovska i zauzeti grad Grišine, saopštio je 7. korpus.

Uprkos pretnji opkoljavanja oko Mirnograda, Kijev je udvostručio napore da pojača odbranu Pokrovska, a predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je lično posetio to područje u novembru.