BEBA PRONAĐENA U VODOKOTLIĆU! Čistačica čula plač, podigla poklopac i zatekla neverovatan prizor: Pogledajte snimak koji je šokirao svet (VIDEO)
Novorođenče je čudom preživelo nakon što je pronađeno u vodokotliću u toaletu u zgradi na Tajlandu.
Devojčicu je pronašla uplakanu i mokru higijeničarka koja je čistila treći sprat poslovne zgrade u Bangkoku. Radnica, čuvši čudne zvuke iz cevi, podigla je poklopac i bila je užasnuta kada je videla dete u vodokotliću polunapunjenom vodom.
Veruje se da je beba bačena ubrzo nakon rođenja, jer je grubo presečena pupčana vrpca još uvek bila prisutna, prema pisanju Blu njuza.
Beba je bila gola, a ruke su joj postale blede i naborane od vode.
Policija je požurila na lice mesta u okrugu Lat Krabang oko 11 časova po lokalnom vremenu u subotu nakon što je primila prijavu.
Beba je odvedena u bolnicu Sirindhorn na pregled.
Lekari kažu da je devojčica, teška samo dva kilograma, čudom ostala nepovređena.
Policijski kapetan Kritsada Saikhong je rekao: „Devojčica je bila mlađa od jednog dana. Bila je novorođenče, ali nije bilo traga od majke.
„Policijski službenici proveravaju CCTV kamere kako bi utvrdili ko je bio u zgradi i ko je koristio toalet.“
(Kurir.rs/Sun/Prenela: M. V)