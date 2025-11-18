Slušaj vest

Stambeno naselje u gradu Oita na jugozapadu Japana zahvatio je požar zbog čega je evakuisano više od 170 ljudi, a jedna osoba se vodi kao nestala, saopštila je danas japanska policija.

Požar je izbio u gusto naseljenom stambenom kvartu severoistočno od ribarske luke Saganosekija, a plamen je zahvatio najmanje 20 zgrada, navodi se u saopštenju, prenosi agencija Kjodo.

Jedan muškarac u sedamdesetim godinama nije pronađen i vodi se kao nestao, saopštile su vlasti. Meteorološka agencija je izdala upozorenje na jak vetar u vodama u blizini tog područja.

Žena koja stanuje u jednoj od zgrada koje je zahvatio požar i smeštena je u opštinski centar za evakuaciju, rekla je da je pobegla u žurbi gotovo bez ikakvih stvari jer se vatra "proširila u tren oka".