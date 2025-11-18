Slušaj vest

Slovenačka vlada našla se na meti kritika zbog optužbi da romska naselja pretvara u „zone bezbednosti“ nakon što je usvojen zakon kojim se policiji daju široka ovlašćenja za pretragu i praćenje takozvanih „visokorizičnih“ područja.

Kontroverzni zakon, koji je parlament odobrio u ponedeljak u ponoć, kritičari su kritikovali kao diskriminatorski, tvrdeći da „tretira celu manjinu kao bezbednosnu pretnju“, piše Gardijan .

Zakon je popularno nazvan „Šutarov zakon“ po Alešu Šutaru , koji je prošlog meseca ubijen u obračunu sa dvadesetjednogodišnjim Romom ispred noćnog kluba LokalPatriot u Novom Mestu, nakon što je prišao da pomogne svom sinu.

Incident je izazvao masovne ulične proteste, raspoređivanje policije u romskim naseljima i ostavke dva ministra. Premijer Robert Golob iz stranke Pokret za slobodu odgovorio je obećanjem novih bezbednosnih mera, koje je opisao kao mere „ne protiv bilo koje etničke grupe, već protiv samog kriminala“.

Proširena policijska ovlašćenja

Iako je Zakon o vanrednim merama za obezbeđivanje javne bezbednosti ublažen pre konačnog glasanja, zadržao je niz kontroverznih odredbi. Prema novim pravilima, policija će moći da uđe u objekat ili vozilo unutar „područja bezbednosnog rizika“ bez sudskog naloga ako je to „neizbežno neophodno da bi se zaštitili ljudi u svrhu hitne zaplene vatrenog oružja“.

Osumnjičeni Sabrijan J. Foto: Printscreen Društvene Mreže

Takođe će im biti dozvoljeno da koriste tehnička sredstva snimanja, poput dronova ili sistema za prepoznavanje registarskih tablica, ako procene da su životi ili imovina ugroženi. Odluku o tome koja će područja biti geografski definisana kao „bezbednosni rizik“ doneće generalni direktor policije na osnovu bezbednosne procene.

Oštre kritike i optužbe za diskriminaciju

Mensur Haliti, potpredsednik Romske fondacije za Evropu, nazvao je zakon diskriminatornim i pozvao Evropsku komisiju da ispita njegove odredbe. „Ovaj zakon pretvara čitava naselja u bezbednosne zone, a njihove stanovnike u bezbednosne kategorije. Smanjuje političke troškove ciljanja onih koji su već isključeni iz slobodnog i poštenog političkog učešća radi političke koristi“, rekao je on.

Haliti je dodao: „Slovenija je učinila nešto što Evropa retko priznaje da se dešava unutar unije: usvojila je zakon koji tretira celu manjinu kao bezbednosnu pretnju. Unija koja dozvoljava da strah postane politika kod kuće ne može da drži predavanja svojim susedima o demokratiji i vladavini prava. Ako Evropa ne može da održi svoje standarde interno, ne može ih kredibilno zahtevati u inostranstvu.“

Levičarska koalicija je odbila da učestvuje u parlamentarnom procesu, opisujući zakon kao represivan.

Javna podrška pred izbore

Uprkos kritikama, zakon izgleda ima veliku podršku javnosti. Anketa agencije Medijana za RTV Slovenija pokazala je da se više od 60% ispitanika slaže sa odgovorom vlade na krizu. Zakon je usvojen pre nacionalnih izbora u martu, na kojima se Golobova stranka suočava sa snažnim izazovom desničarske nacionalističke Slovenačke demokratske stranke, koju predvodi bivši premijer Janez Janša.