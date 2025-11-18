Slušaj vest

Četvoročlana porodica iz Nemačke preminula je u Turskoj pod još nerazjašnjenim okolnostima. Otac, majka i dvoje male dece preminuli su nakon što su probali uličnu hranu tokom porodičnog odmora. Prvo su preminuli supruga i dvoje dece, a nekoliko dana kasnije preminuo je i otac.

I dok se čekaju konačni rezultati forenzičkih ispitivanja koji bi trebalo da pokažu da li je porodica stradala od trovanja hranom ili pak hemikalijama koje su korišćene u hotelu za suzbijanje insekata, počeo je da kruži snimak koji prikazuje poslednje trenutke života majke i dvoje mališana.

1/4 Vidi galeriju Otac, majka i dvoje dece iz Nemačke umrli u Istanbulu od posledica trovanja. Foto: Printscreen/X

Naime, snimak je nastao prošle sedmice, u sredu 12. novembra, u taksiju koji je nesrećnu porodicu prevezao do bolnice. Dvoje dece izgubilo je život istog dana, majka je preminula dva dana kasnije, a otac juče poslepodne, pošto njegov organizam nije izdržao.

Na kadrovima snimka iz vozila, vide se majka i deca na zadnjem sedištu taksija u izuzetno lošem stanju, otac je uznemiren, dok jedno od dece – devojčica – povraća u najlonsku kesu koju joj drži majka.

"Jeli smo nešto i verovatno nam je zasmetalo"



Taksista koji je prevozio porodicu u bolnicu rekao je da su ga panično zaustavili na ulici.

"Tog 12. novembra, u 11:20 ujutru, porodica je iskočila ispred mog vozila. Zaustavili su me i ušli u moj taksi. Zamolili su me da ih odvezem u najbližu bolnicu. Krenuo sam prema bolnici i video sam da su u panici. Pokušao sam da razgovaram sa ocem. Kada sam ga pitao šta se dešava, odgovorio mi je: ‘Jeli smo i pili nešto i verovatno nam je zasmetalo’. Rekao mi je: ‘Molim te, odvezi nas u najbližu bolnicu’. Na putu do bolnice, devojčica je neprestano povraćala. Dao sam joj najlonsku kesu i povraćala je u nju. Majka je izgledala polusvesno. Očekivala je da stignemo što je pre moguće. Kada sam razgovarao sa ocem, rekao je: ‘Nešto mi se dešava svaki put kada dođem u Istanbul; prošle godine imao sam i nesreću na motoru. Slomio sam ruku i nogu. Sada mi se desila i ova nezgoda", rekao je otac.

Prema ranijim navodima medija, porodica je prošlog utorka otišla u četvrt Bešiktaš na severoistoku Istanbula, gde su probali popularni ulični specijalitet "midye", jelo od punjenih dagnji servirano sa limunom.

Kasnije su poručili mešavinu jela u lokalnom restoranu, uključujući kokorec, napravljen od telećih creva, i tavuk tantuni, turski pileći sendvič. Porodica je potom uživala u turskim slatkišima iz prodavnice u Fatihu pre povratka u hotel.

Međutim, ubrzo nakon toga, deca - Masal, tri godine, i Kadir, šest godina, počela su da pate od teške mučnine i povraćanja. Majka Cigdem Boček (27) i otac Servet (38) hitno su ih odveli u bolnicu i sami pogođeni istim simptomima.

Svi članovi porodice žalili su se na mučninu, povraćanje i vrtoglavicu, a nakon lečenja u dve različite medicinske ustanove, roditelji i deca su otpušteni. Vratili su se u hotel, ali samo nekoliko sati kasnije njihovo stanje se dramatično pogoršalo, i majka i dvoje dece preminuli su u sredu.

Servet je ostao da se bori za život u bolnici, ali je nažalost preminuo u ponedeljak.

Kancelarija glavnog tužilaštva u Istanbulu potvrdila je da je pokrenuta velika istraga, a uhapšeno je 7 osoba, uključujući ulične prodavce ulične hrane.

Istražitelji ispituju da li su dagnje ili hrana u restoranu bili okidač, ili su hemikalije koje je koristila služba za suzbijanje štetočina u hotelu dovele do smrti. Uzorke sa tezgi sa hranom i iz restorana sada analizira Institut za sudsku medicinu.